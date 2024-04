BMW a construit des véhicules à la sonorité phénoménale. Mais nous pensons que la voiture de course M3 GTR du milieu des années 2000 pourrait bien remporter la palme de la BMW avec le meilleur son de la planète.

Contrairement à la M3 de la génération E46, qui utilisait un moteur à six cylindres en ligne, la GTR était équipée d'une version de course du V8 atmosphérique de 4,9 litres de la nouvelle M5 de la génération E39. Non seulement la voiture a gagné en puissance, mais elle a aussi gagné en sonorité (et si l'on considère que le moteur à six cylindres en ligne d'origine sonnait si bien, ce n'est pas peu dire).

En plus d'être très bruyante, la M3 GTR a eu beaucoup de succès. BMW a remporté sa catégorie dans le championnat American Le Mans Series 2001, avant d'être contraint de retirer le V8 pour des raisons d'homologation.

La M3 GTR présentée dans cette vidéo, filmée par la chaîne YouTube NM2255 lors d'un événement historique sur le circuit du Mugello en Italie, a été engagée à l'origine dans les Rolex Sports Car Series 2004 par le Prototype Technology Group de Tom Milner, où elle a remporté 10 des 12 courses. Elle possède toujours son moteur huit cylindres d'origine et sa boîte de vitesses Hewland en H à six rapports.

Les images embarquées nous donnent une bonne idée du bruit que cette M3 a dû faire pour les pilotes lors de la Rolex 24 il y a deux décennies. Cette boîte Hewland exige vitesse et précision pour être utilisée correctement. Si vous êtes lent et prudent, vous risquez de dérégler la voiture.

Bien sûr, ce sont les photos extérieures qui vous intéressent. De l'extérieur, cette M3 ressemble plus à une vieille voiture Can-Am qu'à un bolide exotique européen, avec un rugissement profond et tonitruant provenant de ses quatre tuyaux latéraux. On peut dire qu'il s'agit de la BMW la plus sonore que nous ayons entendue... jamais.