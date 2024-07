La MG Cyberster est une voiture de sport électrique qui évoque le roadster MG classique. Une version à toit rigide vient d'être dévoilée au Goodwood Festival of Speed 2024, mais il ne s'agit pour l'instant que d'un concept. Dites bonjour à la MG Cyber GTS.

Les détails sont minces, mais MG ne se contente pas d'ajouter un toit fixe au Cyberster. L'habitacle est de type 2+2, et la voiture ne semble ni plus longue ni plus large que sa sœur à toit ouvert et à deux places. Le fastback se fond merveilleusement à l'arrière, où l'on trouve un petit aileron en queue de canard sur les feux arrière familiers de la Cyberster. Le bouclier arrière intègre un diffuseur plus agressif, avec des ailettes proéminentes. Cela suggère que MG considère le hardtop comme une machine plus axée sur la piste.

Ce point de vue est corroboré par l'inspiration de MG pour le Cyber GTS Concept. À la fin des années 1960, MG a construit six voitures de course MGC GTS pour Sebring. Modern MG, qui fait désormais partie de SAIC Motor en Chine, affirme que le concept rend hommage à ces voitures. Il s'agit également d'un clin d'œil au 100e anniversaire de MG.

En ce qui concerne la puissance, MG indique spécifiquement que le concept est à propulsion arrière. Aucun autre détail n'est mentionné, mais on peut supposer qu'une version de production utiliserait le moteur unique du Cyberster. Dans le roadster, il génère 335 chevaux et utilise une batterie de 74 kWh, ce qui est suffisant pour être dynamique malgré son poids de 1 814 kg. La Cyberster à double moteur et transmission intégrale pèse quelques kilos de plus, mais sa puissance passe à 503 chevaux.

Pour un concept, le Cyber GTS ressemble à quelque chose qui pourrait entrer en production demain. Il n'a rien à voir avec le concept EX181, que MG a également présenté à Goodwood. Inspiré de la voiture originale EX181, qui a battu le record de vitesse sur terre dans les années 1950, MG le qualifie d'"œuvre d'art automobile unique" qui imagine ce à quoi pourrait ressembler une version moderne.

Les deux voitures seront exposées au Festival de vitesse de Goodwood 2024, qui se tiendra du 11 au 14 juillet.