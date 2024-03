Le Goodwood Festival of Speed est le festival automobile le plus attendu de l'année en Grande-Bretagne. Chaque été, généralement au mois de juillet, il rassemble sous ses ailes des milliers de passionnés venus de toute l'Europe pour célébrer les moteurs actuels comme les anciens, mais surtout afin de célébrer un anniversaire traditionnel important de l'industrie.

En ce qui concerne ce dernier, c'est en 2024 que MG fêtera ses 100 ans. La marque britannique, qui fait aujourd'hui partie du groupe Saic Motor, a en effet été fondée en 1924 et a depuis écrit l'histoire de l'automobile britannique et mondiale. Voici tous les détails.

Pour célébrer son centenaire, MG sera le protagoniste du légendaire Central Feature du Goodwood Festival of Speed, la sculpture géante créée chaque année depuis 1977 par l'artiste britannique Gerry Judah, traditionnellement exposée à l'entrée de l'événement.

Le thème central de l'œuvre d'art pour 2024 sera la MG Cyberster, qui fera donc, pour la première fois, face à Goodwood House aux côtés d'une MGB Roadster Mk1 de 1964 dotée d'un moteur BMC de 1,8 litre.

Le Duc de Richmond, fondateur de l'événement, a commenté la participation de MG au festival comme suit :

"Après la première mondiale de l'extraordinaire Cyberster au Festival of Speed 2023, nous sommes ravis que MG revienne à Goodwood cette année pour célébrer son centenaire avec style, grâce à son premier Central Feature. Il s'agit d'un hommage approprié aux 100 premières années de l'histoire de l'un des constructeurs automobiles les plus anciens et les plus populaires de Grande-Bretagne, qui est depuis longtemps un incontournable à Goodwood".