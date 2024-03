Quelle est la Koenigsegg la plus exclusive de tous les temps ? Difficile à dire avec certitude, mais c'est probablement l'Agera RSR, la version la plus extrême de l'hypercar du constructeur suédois, dévoilée en 2016 et produite à seulement 3 exemplaires.

L'une d'entre elles, restée quasiment inutilisée pendant 8 ans, est étonnamment revenue à la vente sur RM Sotheby's, avec une valeur estimée à environ 3 millions d'euros.

Une histoire incroyable

L'Agera RSR de Koenigsegg a été annoncée pour la première fois en 2016, comme une version ultra-exclusive de la RS, elle-même la version encore plus sportive de l'Agera R déjà sportive. Comme indiqué, seuls trois exemplaires ont été fabriqués, dans le cadre d'une production totale de 27 voitures.

L'Agera RSR de Koenigsegg en vente chez RM Sotheby's

La RSR très spéciale ne se distingue pas des autres versions par une puissance supérieure, puisqu'elle partage avec elles le même moteur biturbo de 5,0 litres, mais plutôt par une aérodynamique extérieure beaucoup plus raffinée, grâce, par exemple, à un plus grand aileron arrière conçu pour générer plus de force d'appui et à d'autres détails importants.

Du Japon à Dubaï

L'exemplaire à vendre de cette hypercar exclusive, comme les deux autres, a été produit à l'origine pour le marché japonais, le seul où cette version pouvait être officiellement achetée.

Pour entrer dans les détails, la voiture mise en vente chez RM Sotheby's est la deuxième produite, avec le numéro de châssis 7123, finie en noir, à l'extérieur et à l'intérieur, avec quelques détails rouges.

Pendant toutes ces années, elle est restée entre les mains du seul et unique propriétaire japonais, qui a accumulé 993 km au compteur, avant d'arriver entre les mains de la maison de vente aux enchères, qui a choisi Dubaï comme lieu idéal pour la vente.

La société précise que l'hypercar est également accompagné de tous les équipements de série avec lesquels la voiture a été livrée à l'origine, à savoir la torche portable, la jauge de pression des pneus et le classique triangle de signalisation.

La vente aux enchères de la deuxième Koenigsegg Agera RSR produite s'est déroulé le vendredi 8 mars. La valeur "de base" était estimée à au moins 2 800 000 dollars, soit environ 2,5 millions d'euros. A l'issue de la vente aux enchères, l'hypercar s'est vendue pour le prix de 3 380 000 dollars, soit environ 3 100 000 euros.