Faites une croix sur le coupé et le cabriolet A5. Les modèles à deux portes ont disparu de la gamme américaine, y compris leurs sœurs S5 et RS5 plus sexy. À partir de l'année modèle 2025, Audi ne vendra plus que l'A5 Sportback à cinq portes, plus pratique, et ses versions performantes. La marque de luxe allemande rationalise son portefeuille en abandonnant son concurrent BMW Série 4 Coupé/Convertible.

D'habitude, nous disons que la décision de retirer progressivement des voitures vieillissantes est due au fait que la nouvelle génération est sur le point d'arriver. Cependant, nous n'avons pas vu de photos d'espionnage de la nouvelle A5 à deux portes. On ne sait pas encore si Audi proposera un autre coupé et/ou un cabriolet. Jusqu'à présent, il n'y a eu que des images espions de prototypes représentant l'A5 Sportback et l'A5 Avant.

Oui, vous avez bien lu, l'A4 Avant sortante sera remplacée par une A5 familiale. Cela fait partie de la décision de la marque allemande de faire en sorte que les voitures à moteur à combustion portent des numéros impairs dans leur nom, tandis que les véhicules électriques porteront tous des numéros pairs. C'est pourquoi l'A6 à moteur thermique deviendra l'A7, ce qui laissera de la place dans la gamme pour une A6 E-Tron électrique.

Quant à savoir pourquoi l'avenir est sombre pour l'A5 Coupé et l'A5 Cabriolet, la réalité est que les voitures à deux portes se vendent difficilement. N'oublions pas qu'Audi a déjà abandonné la TT et la R8. Certes, il s'agissait de modèles de niche. L'A3 Cabriolet a disparu de la gamme depuis de nombreuses années.

Mercedes a fusionné le coupé/cabriolet de la Classe C et le coupé/cabriolet de la Classe E pour créer le coupé/cabriolet CLE. En outre, l'étoile à trois branches a supprimé le SLC, le coupé/cabriolet de Classe S et le cabriolet AMG GT.

À Munich, BMW n'offrira vraisemblablement pas de nouvelle génération aux modèles à deux portes de la série 4, du moins pas avec des moteurs à combustion. En outre, la Z4 et la série 8 seraient en sursis. Les crossovers et les SUV continuant à faire fureur, il n'est pas étonnant que les coupés et les cabriolets soient progressivement mis au rancart.

Si l'on examine les chiffres de vente, l'A5 est en fait en hausse de 5 % aux États-Unis jusqu'en juin. Les livraisons ont atteint 12 826 unités, mais ce chiffre inclut également le modèle Sportback. Malheureusement, Audi ne détaille pas les ventes pour les trois types de carrosserie. Il y a fort à parier que c'est le modèle à cinq portes qui a le plus progressé.

2025 Audi A5 Sportback spy photo 2025 Audi A5 Avant spy photo

Audi a confirmé que la nouvelle A5 sera présentée cette année en version Sportback. Il reste à savoir s'il y aura une remplaçante de la berline A4, car les paparazzis n'ont pas vu de prototypes avec un couvercle de coffre. Cela pourrait signifier que l'A5 Sportback remplacera l'A4 Berline, mais rien n'est officiel. Il est difficile de croire que les gens d'Ingolstadt n'auront pas un concurrent direct pour la Mercedes Classe C et la BMW Série 3.

L'A5 remaniée reposera sur la Premium Platform Combustion (PPC) d'Audi, qui est en fait une évolution de l'architecture MLB actuelle. Elle sera équipée de la dernière itération des moteurs essence et diesel développés par la marque de luxe allemande. À moins d'un changement de plan, Audi souhaite toujours passer au tout électrique d'ici à 2033.

Quant au nom A4, il reviendra plus tard dans la décennie pour une berline électrique E-Tron destinée à affronter les futures berlines Mercedes EQC et BMW i3.