Qu'il s'agisse d'une toute nouvelle génération - nom de code F70 - ou d'un restylage lourd importe peu, l'intérieur de la nouvelle BMW Série 1 change beaucoup par rapport à la version précédente. Du tableau de bord dominé par le classique écran incurvé repris par d'autres modèles de la gamme à la disparition quasi complète des boutons physiques, les changements sont nombreux et substantiels.

Voyons maintenant comment l'intérieur de la BMW Série 1 2024 évolue.

BMW Série 1 2024, le tableau de bord

C'est de loin la partie qui a le plus bénéficié des mises à jour de la BMW Série 1, avec l'adoption de l'affichage incurvé composé de deux écrans placés côte à côte, de manière pratiquement transparente. Le premier, dédié à l'instrumentation numérique, a une diagonale de 10,25 pouces tandis que le second, dédié à l'infodivertissement, mesure 10,7 pouces. Un affichage tête haute est également disponible.

Orienté vers le conducteur, le système est basé sur le nouveau BMW Operating System 9, enrichi de nouvelles fonctionnalités connectées, d'un graphisme revu et de la nouvelle interface QuickSelect, qui permet d'accéder directement à de nombreuses fonctions sans avoir à naviguer dans différents sous-menus, comme c'était le cas avec les anciens systèmes d'exploitation de BMW. Tout se fait par des commandes tactiles ou vocales. Sur la nouvelle BMW Série 1 également, la classique molette iDrive habituellement située sur le tunnel central a disparu.

La connectivité permet de mettre à jour le logiciel par OTA (over the air), ce qui enrichit le système de nouvelles fonctionnalités (gratuites ou payantes), même si ce n'est que pour certaines périodes ou si l'on peut les essayer gratuitement pendant un mois, avant de décider de les acheter ou non. Des fonctions telles que la diffusion de musique et de vidéos en continu, les actualités et les jeux font partie de l'offre. Dans certains pays, il sera également possible de payer numériquement les places de parking ou le plein d'essence.

Une opération de numérisation qui a conduit à la disparition de nombreux boutons physiques, dont ceux de la gestion de la climatisation. Le tunnel central a également fait l'objet d'une « reconquête », avec notamment la disparition du levier de vitesses manuel, remplacé par un petit sélecteur, ce qui permet de libérer de l'espace.

BMW Série 1 2024, les sièges avant BMW Série 1 2024, le nouveau sélecteur de vitesse

Connectivité

Comme mentionné, la BMW Série 1 2024 est toujours connectée, ce qui permet de télécharger les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités sans devoir passer par l'atelier. Les systèmes miroirs Android Auto et Apple CarPlay ne manquent évidemment pas.

BMW Série 1 2024 Instrumentation numérique 10,25" Affichage tête haute Oui Moniteur central 10,7" Mirror screen Android Auto

Apple CarPlay OTA Oui Assistant vocal Oui

BMW Série 1 2024, la qualité et les matériaux

En attendant de la voir en vrai, nous savons que la nouvelle BMW Série 1 n'a pas de sellerie en cuir véritable de série. Avec l'option - en fonction de la finition - de matériaux tels que le Veganza (semblable au cuir) et l'Alcantara, de série pour la M135i xDrive. Des sièges sport avec revêtement et rembourrage en polyester recyclé sont disponibles en option, ainsi que les sièges sport M.

BMW Série 1 2024, l'espace

Malgré une longueur accrue de 5 cm - 4,36 mètres contre 4,31 précédemment - la nouvelle BMW Série 1 à motorisation mild hybrid voit sa capacité de chargement passer de 380 à 300 litres en configuration cinq places, à 1 135 en rabattant les dossiers de la banquette arrière en configuration 40/20/20. Pour les M135i xDrive et 118d, les seuls modèles non électrifiés, les valeurs restent identiques à celles de la génération précédente : d'un minimum de 380 à un maximum de 1200 litres.