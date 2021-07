Des projets de camping-cars faits maison, on en voit souvent. Mais ce Ram ProMaster 3500 en particulier a retenu notre attention pour deux raisons. Il dispose de tout ce que l'on pourrait souhaiter dans une maison et même plus, jusqu'aux commandes de chevet pour l'ensemble du système électrique.

C'est aussi un chantier permanent, tout en étant une maison à plein temps, ce qui est extrêmement intelligent pour des raisons dont nous parlerons plus tard.

Tout d'abord, voici Sheridan. D'après sa vidéo avec Tiny Home Tours, c'est un ancien électricien qui s'est reconverti dans la vie en plein air en tant qu'écrivain et photographe de voyage. Il a acheté ce ProMaster pour créer sa propre maison sur roues, et il a évidemment fait bon usage de ses connaissances en électricité.

À l'intérieur de ce van, vous trouverez pas moins de 11 prises de courant et 28 lampes LED à gradation fonctionnant sur quatre circuits. Ses réservoirs d'eau sont équipés de capteurs pour surveiller les niveaux, et les réservoirs gris ont des drains alimentés qui peuvent s'ouvrir et se vider en appuyant sur un interrupteur.

Il est prêt pour les quatre saisons avec un chauffage et un climatiseur sur le toit, et un seul grand panneau solaire sur le toit fournit 370 watts pour ses quatre batteries au lithium de 100 ampères-heure. L'alternateur de la camionnette recharge également les batteries, et un interrupteur d'urgence coupe l'alimentation des batteries si leur charge devient trop faible. Mais jusqu'à présent, la consommation d'énergie n'a même pas atteint ce niveau.

Ce van personnalisé est également impressionnant en dehors du domaine électrique. L'optimisation de l'espace est le maître-mot ici, puisque l'ingénieux propriétaire du van a installé un énorme réfrigérateur/congélateur avec un four et une cuisinière à trois brûleurs dans la section centrale du van.

Une cloison fixe sépare le poste de conduite de l'espace de vie, et c'est là qu'il installe l'évier avec un réservoir séparé pour l'eau potable. Une petite table rabattable constitue son poste de travail et de repas, et en face de la cuisine se trouve une salle de bains complète avec une douche et des toilettes à compostage équipées d'un ventilateur électrique pour atténuer les odeurs.

Derrière tout cela on trouve un lit queen-size (160x200). Les commandes du chauffage et de la climatisation sont montées sur le mur à côté du lit, et une commande à écran tactile pour l'ensemble du système électrique est montée à l'autre extrémité de la chambre. Sous le lit se trouve le garage qui abrite les batteries, l'onduleur et le réservoir primaire d'eau douce de 30 gallons. Le garage abrite également les commandes d'eau pour une deuxième douche, et si une source d'eau externe est disponible, Sheridan peut s'y brancher en contournant entièrement son réservoir.

Dans la vidéo, Sheridan déclare qu'il vit à plein temps dans le van depuis environ un mois, bien qu'il ne soit pas entièrement terminé. C'est tout à fait intentionnel, car il veut voir exactement quels sont ses besoins avant d'aller plus loin. Il reste principalement des rangements supplémentaires, mais tester le van dans des circonstances réelles avant de terminer la construction est la forme ultime de personnalisation. Sans aucun doute une bonne façon de procéder.

En tout cas le résultat tel que ce van se présente aujourd'hui et avant meêm les ultimes réglages et personnalisations est plutôt impressionnant !