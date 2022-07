Aux Etats-Unis, le plus incroyable des camping-cars a été mis en vente. Il n'est plus tout à fait récent puisqu'il date de 2008 et qu'il a déjà parcouru une distance totale de 65 000 miles, soit 104 607 km. Mais les équipements qu'il offre à son bord méritent le détour. Attention car en découvrant ce Freightliner Coronado Haulmark, les autres camping-cars que vous verrez vous paraitront trop basiques.

Mesurant 13,7 mètres de long, cet engin dispose d'une pièce principale avec une véritable cuisine, un salon et une salle à manger avec de nombreux canapés, des espaces de rangement, un four à micro-ondes, un réfrigérateur, trois climatiseurs et une télévision.

Un peu plus loin, on y découvre la salle de bain avec sa cabine de douche, un lavabo et des toilettes séparées. Plus au fond se trouve la chambre principale avec son lit Queen Size, une télévision ainsi qu'une armoire. Mais ce n'est pas tout, et c'est là où Freightliner Coronado Haulmark devient très intéressant.

Il tracte une remorque de 11 mètres de long. Est-ce un espace de vie pour les enfants ? Eh bien non, cette remoque est en fait le garage du camping-car capable de transporter deux voitures grâce à ses deux étages. Ce garage est climatisé et est équipé d'outils, au cas où vous voudriez bricoler vos voitures.

C'est véritablement une maison roulante. Pour mouvoir le tout, le Freightliner Coronado Haulmark est motorisé par un moteur diesel couplé à une boîte de vitesses à 18 rapports. Si l'envie vous prend, il est actuellement à vendre par Cicio Performance pour la somme de 425 000 dollars. Il semble avoir été bien entretenu, il est prêt à rouler ! Si vous vous posez la question, complètement chargé, le vendeur affirme qu'il peut rouler à 70 mph (112 km/h) sans aucun problème.