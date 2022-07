L'été 2022 est là et les vacances aussi. Que vous soyez ou non un expert du voyage en van ou en camping-car, il est toujours intéressant de jeter un coup d'œil aux véhicules bon marché pour profiter de vos jours de congé. Et aujourd'hui, nous aimerions vous présenter le Volkswagen California chinois.

Il s'appelle Maxus RG20 et est presque aussi complet que le modèle allemand mais pour un prix beaucoup plus bas. On parle ici de 270 000 yuans en Chine, ce qui reste en dessous des 40 000 euros au taux de change actuel. Ça fait rêver non ?

Galerie: Maxus RG20, le Volkswagen California chinois

2 Photos

Cuisine, deux lits doubles, toilettes, douche ?

En vérité, nous ne savons pas si, en termes de qualité de fabrication et de matériaux, il est à la hauteur d'un van européen, mais sur les photos, il semble tout à fait acceptable. En plus de cela, le RG20 est très bien équipé.

Il y a une petite dinette à quatre places à l'arrière et une cuisine discrètement cachée avec une plaque de cuisson, un réfrigérateur et un évier. En outre, les sièges arrière peuvent être rabattus pour créer un lit double de 2,20 mètres de long et 1,10 mètre de large, ce qui n'est pas mal du tout.

Mais il y a aussi un autre lit grâce à un toit relevable. Il a les mêmes dimensions que la cabine, et peut donc accueillir confortablement quatre adultes.

Galerie: Volkswagen California T6.1 (2020)

37 Photos

Avec auvent pour la vie en plein air

En plus des quatre sièges arrière, l'intérieur comporte deux sièges avant supplémentaires pour le conducteur et le passager avant, soit six sièges pour voyager et quatre pour dormir. Que vous soyez dans un camping ou non, il vous suffit de prendre une petite tente pour deux et vous êtes prêt à partir.

Bien entendu, le Maxus RG20 est conçu pour aller se poser loin des campings. Il dispose d'une douche extérieure avec un réservoir d'eau douce de 60 litres, ainsi que de toilettes portables.

Il y a également un onduleur de 2000 W, une batterie de 200 Ah et un chauffage hydroélectrique intérieur. Et si vous aimez étendre votre espace de vie, l'auvent intégré est parfait pour créer un grand espace ombragé à l'extérieur.

Maxus RG20, prix bon marché

Sur le plan mécanique, ce camping-car est propulsé par un moteur à essence turbo de 2,0 litres qui développe 224 ch. Il fonctionne avec une transmission automatique à convertisseur de couple à huit rapports fournie par ZF, un spécialiste réputé que l'on retrouve chez BMW, Alfa Romeo, Jaguar et Land Rover.

Difficile d'estimer de combien le prix du Maxus RG20 augmenterait s'il arrivait en Europe, mais il serait toujours moins cher que le California. Et, comme vous l'avez vu, il ne manque de rien.