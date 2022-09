Le Dacia Jogger - un mélange entre un break, un crossover et un van - est actuellement le nouveau véhicule sept places le plus abordable du marché européen. Il a remplacé le Lodgy dans le portefeuille de l'entreprise roumaine et bénéficie déjà d'un carnet de commande bien plein.

Mais si vous êtes à la recherche d'un véhicule capable de transporter beaucoup de marchandises et jusqu'à sept passagers tout en offrant des performances décentes, il vaut mieux regarder ailleurs.

Carwow a décidé d'utiliser ses compétences scientifiques et de voir à quel point le Jogger est rapide (ou pas !) avec zéro, trois et six passagers. Avec Mat Watson au volant, la Dacia à sept places enregistre d'abord un parcours référence avec un poids de 2822 livres (1280 kilogrammes). Le meilleur sprint de 0 à 96 km/h (0 à 60 miles par heure) a pris 11,34 secondes et le quart de mile (402 mètres) a été couvert en 18,51 secondes. Pas très impressionnant, mais les choses se sont aggravées à mesure que des passagers montent à bord.

Galerie: Dacia Jogger (2021)

21 Photos

Dans une série de tests, le Jogger a montré sa faiblesse en devenant de plus en plus lent avec l'ajout de passagers. Dans le dernier test, le plus difficile, le véhicule transportait le conducteur, six passagers et 200 kg de lest dans le coffre. Les résultats ont été effrayants : 16,43 secondes pour atteindre 60 mph (96 km/h) et 21,24 secondes pour le quart de mile. Ou, pour mettre ces chiffres en perspective, plus de cinq secondes de plus dans le test d'accélération et près de trois secondes de plus dans le quart de mille par rapport à la course référence.

Il n'y a rien de surprenant quand on sait que le Jogger est propulsé par un moteur turbo à trois cylindres de 1,0 litre. Associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ce moteur transmet 110 chevaux (81 kilowatts) aux roues avant. À noter que sur le papier, l'autre motorisation du Jogger chez nous, le 1.0 litre Eco-G (GPL) est moins puissant avec 91 ch : on imagine les performances !

Pas franchement un véhicule performant : ⠀ La Dacia Jogger s'essaie au test de l'élan

Mais la vitesse et l'accélération ne sont évidemment pas les caractéristiques les plus importantes du Jogger. Ce véhicule à sept places met l'accent sur la praticité avec un volume de chargement de 708 litres en configuration cinq places. Si vous rabattez la deuxième rangée de sièges, le volume de chargement passe à 1819 litres.