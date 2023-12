La plupart des entreprises font particulièrement attention à leur image de marque et les constructeurs automobiles n’y font pas exception, certains plus que d’autres d’ailleurs…

La plus célèbre constructeur de la planète ne supporte pas que ses véhicules soient détournés et qu’ils ne représentent plus l’image qu’on doit se faire d’une Ferrari. Par exemple en 2014, la marque italienne a demandé au DJ canadien Deadmau5 de supprimer le covering de sa 458 qui disposait de badges "Purarri" au lieu du cheval traditionnel. Plus récemment, Ferrari a même banni plusieurs de ses clients dont le chanteur Justin Bieber qui ne respectait pas "les codes éthiques de l’entreprise".

La marque a même gagné un procès, contre le styliste Phillip Plein, lors d'une campagne de pub où un modèle de la marque était, selon Ferrari, vulgairement exposé à côté de mannequins dans des positions pas très acceptables. Décidément à Maranello, on ne plaisante pas.

Galerie: Pontiac Fiero avec le kit carrosserie de la Ferrari F50

12 Photos

Pour les fêtes, le constructeur italien a décidé de partir à la chasse aux contrefaçons en éliminant les faux véhicules que l’on peut retrouver, en particulier dans les grandes agglomérations. La firme basée à Maranello lance, dès à présent, une page supplémentaire sur son site internet pour vous permettre de dénoncer, avec photos et explication à l’appui, les fausses Ferrari que l’on pourrait croiser. Et pour cela, pas la peine d’en posséder une vraie, il suffit simplement de se retrouver face à de tels véhicules (petite pensée à la Pontiac ci-dessus) ou à d’autres produits et de contacter le constructeur.

Une Ferrari sous le sapin ? On peut toujours rêver…

Pour vous (ou nous) motiver à traquer ces "contrefaçons", Ferrari propose des récompenses à ceux qui dénonceront les faux véhicules. Cela veut-il dire que vous pouvez espérer une superbe 458 ou SF90 en livraison pour Noël ? Blague à part, il est évident que non (encore que, sur un malentendu), bien qu’en réalité, personne ne sait ce que Ferrari offrira réellement en échange.

Galerie: Ferrari SF90 Spider

11 Photos

Tout ce que l’on sait, c’est que la procédure pour chaque dossier devrait se faire dans un délai de 60 jours maximum (heureusement que leurs voitures vont plus vite) et la valeur du cadeau sera déterminée par la marque elle-même. Cette situation est tout de même assez ridicule mais il est bon de voir que Ferrari n’a pas de problème plus existentiel dans la vie…