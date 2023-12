Est-ce que vous connaissez The Little Car Company ? Cette entreprise britannique vaut le détour, puisqu'elle se spécialise dans la confection de voitures électriques à la taille réduite rendant hommage à des modèles d'exception.

En fait, nous vous avons déjà parlé de The Little Car Company avec les Bugatti Baby II et Baby II Carbon, itérations "mini" (le mot est un peu fort) et zéro émission de la Bugatti Type 35 des années 1920, et coûtant pas moins de 80 000 euros pour la version Carbon.

Mais ce n'est pas tout, puisque l'on trouve aussi dans le catalogue une Aston Martin DB5, une Bentley Blower et... une Ferrari Testa Rossa ! Nous parlons ici, bien entendu, de la version des années 1950, la 250 Testa Rossa, ayant remporté de nombreuses courses dont les 24 Heures du Mans.

Il s'agit d'une reproduction à l'échelle 75%, un exemplaire est d'ailleurs actuellement exposé à Harrods, célèbre magasin de luxe situé à Londres. Construite en partenariat avec Ferrari Classiche, la Ferrari Testa Rossa J ne sera construite qu'à 299 exemplaires, et chacun sera fabriqué à la main, à partir des dessins originaux, et équipé d'un volant Nardi, comme sur la "grande".

Puisque c'est un véhicule électrique, l'on trouve trois batteries dans cette Testa Rossa J, toutes situées à l'avant. L'autonomie avoisine les 90 kilomètres, mais elle peut varier selon les modes de conduite, au nombre de quatre :

Novice : 1 kW de puissance, vitesse max. 24 km/h

: 1 kW de puissance, vitesse max. 24 km/h Confort : 4 kW de puissance, vitesse max. 40 km/h

: 4 kW de puissance, vitesse max. 40 km/h Sport : 10 kW de puissance, vitesse max. 80 km/h

: 10 kW de puissance, vitesse max. 80 km/h Course : 12 kW de puissance, vitesse max. 80 km/h

Et ne parlons même pas des possibilités en matière de personnalisation, les visiteurs de Harrods peuvent passer en revue les nombreux choix de cuir, peintures (53 au total) et livrées (14 livrées historiques)... De quoi donner le tournis.

Le prix doit lui aussi donner le tournis. À vrai dire, celui-ci n'est donné que sur demande. Si vous êtes donc de passage à Londres, un commercial présent sur place à Harrods saura vous accueillir pour réserver votre future Ferrari Testa Rossa J.