La Ford Focus originale est une voiture emblématique. Acclamée par la critique et vendue à un rythme record, elle a montré que Ford serait le porte-étendard des petites voitures du nouveau millénaire. Les ingénieurs de la marque étaient obsédés par la conduite de la Focus, et le résultat était si bon qu'il a obligé tout le monde à améliorer son jeu. Pourquoi la Golf Mk5 était tellement meilleure à conduire que la Mk4 ? C'était à cause de cette voiture.

Ce qui a fait de la Focus une véritable icône pour les passionnés, c'est le rallye. Ford a confié à M-Sport la construction d'un monstre à transmission intégrale et au différentiel actif pour le Championnat du monde des rallyes, et a payé Colin McRae et Carlos Sainz pour la piloter. Dans une nouvelle vidéo pour Hagerty, le très chanceux Henry Catchpole a eu l'occasion de passer du temps dans une ancienne Focus WRC de Sainz et explique ce qui a rendu cette voiture si spéciale.

Entre les mains de talents

Si cette Focus de première génération n'a jamais remporté de titre en WRC, McRae est allé chercher un certain nombre de victoires mémorables en rallye avec cette voiture, Sainz ajoutant également deux victoires à son palmarès. McRae a quitté le WRC après 2003, et la nouvelle recrue de Ford, Marko Martin, a remporté cinq autres victoires avec cette voiture.

Comme d'autres voitures du WRC, la Focus était une merveille technique, dotée de différentiels centraux et avant actifs et d'une transmission séquentielle à six rapports associée à un levier de vitesse court et unique surgissant de la colonne de direction. Günther Steiner, désormais célèbre en Formule 1, a également dirigé le développement de la voiture.

"Le meilleur de Ford"

La Focus WRC a aussi eu une influence sur la Focus RS de route, grâce au travail de Richard Parry-Jones. Gallois et grand passionné de rallye, il est reconnu pour avoir permis le redressement de Ford dans les années 1990 et 2000, et la Focus était son chef-d'œuvre. Catchpole conduit également une Focus RS de route, et même si ce n'est probablement pas la meilleure berline sportive de son époque, elle nous rappelle bien ce qui a rendu la Focus si spéciale dans son ensemble.

Mais la voiture WRC est une sacrée bête à conduire. Puissante, agile et un merveilleux mélange d'analogique et de numérique. Tout comme la Mustang des années 1960, la Focus originale représente le meilleur de Ford.