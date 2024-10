La Lancia Delta S4 a été l'une des voitures les plus louées et photographiées à l'Autoclásica 2024 (qui se déroule en Argentine). Nous avons ici affaire au premier exemplaire de ce type, sur le sol argentin, depuis sa dernière participation, dans le pays, lors du Championnat du Monde des Rallyes organisé à Cordoue en 1986.

L'unité avec châssis 201 correspond au premier exemplaire de compétition fabriqué par Lancia en 1985, après avoir produit les 200 exemplaires homologués pour la route, nécessaires pour la faire participer en Groupe B. Cette voiture était conduite par des pilotes tels que Markku Alen, Massimo Biasion et Henri Toivonen. Justement, Toivonen et son co-pilpte Sergio Cresto sont morts lors d'un accident lors du Rallye de Corse 1986 avec une Delta S4 très similaire, ce qui a conduit à l'interdiction des dangereuses voitures du Groupe B.

Motor1.com

Pendant les quatre jours de l'Autoclásica 2024, la Delta S4 a été exposée sous la tente Lancia Rally, aux côtés de la Lancia Delta Integrale avec laquelle Jorge Recalde a remporté le Rallye d'Argentine 1988. Les deux Lancia ont été récompensées, samedi dernier lors de la cérémonie de remise des prix, avec les deux premières places (avec une Delta S4 et une Delta Integrale) dans la catégorie "World Rally Car".

La técnica del Lancia Delta S4

Basée sur la Lancia Delta, conçue par Giorgio Giugiaro, la Delta S4 est devenue l'une des voitures de rallye les plus spectaculaires du constructeur italien en 1985. Elle succédait à la également à la célèbre 037 Rally, un coupé à propulsion qui avait de sérieuses difficultés à rester compétitif (dans une catégorie où tous ses rivaux adoptaient la transmission intégrale).

La Delta S4 à quatre roues motrices, en revanche, est rapidement devenue l'une des voitures les plus dominantes du Groupe B.

Elle disposait d'un moteur central à quatre cylindres et 1,8 litre, caractérisé par une double suralimentation : il utilisait un turbo pour la plage de régime élevée et un compresseur volumétrique, qui agissait à partir de très bas régimes. La Delta S4 de route ne disposait que de 250 chevaux, mais les versions de compétition développaient jusqu'à 600 chevaux.

La légende raconte que la voiture de course était si rapide qu'elle tournait sur le circuit portugais d'Estoril avec des temps au tour très proches d'une voiture de Formule 1 de l'époque. Dans sa configuration avec une boîte de vitesses plus courte, elle était capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes.

Cependant, bien que rapide, c’était une voiture difficile à contrôler, et très dangereuse. Les réservoirs de carburant étaient situés juste entre le dos du conducteur et le moteur. La voiture explosait en cas de collision latérale, comme cela s'est produit avec Toivonen et Cresto. La voiture s'est fendue en son milieu de la forêt et a pris feu instantanément. Le Rallye Groupe B était l’une des catégories les plus spectaculaires et les plus meurtrières du sport automobile mondial...

Galerie: Lancia Delta S4 - Autódromo de Buenos Aires

Lancia