La Ford Mk1 Escort était connue pour déchirer les étapes de rallye tout au long de la fin des années 1960 et du début des années 1970, avec une version de production construite entre 1967 et 1975. La Ford RS200 est ensuite devenue l'une des voitures de rallye les plus emblématiques du Groupe B dans les années 1980, mais la production du modèle routier n’a duré que deux ans, entre 1984 et 1986. Mais à présent, elles sont toutes les deux de retour ! Enfin presque...

Boreham Motorworks, une société basée au Royaume-Uni, a signé un accord de licence de marque avec Ford pour produire un nombre limité de modèles RS200 et Mk1 Escort au cours des prochaines années.

La RS200 revient juste à temps pour son 40e anniversaire et sera "une toute nouvelle version de base", et non un modèle qui prolonge une certaine continuité. D'après les images teaser de la RS200, elle aura des touches modernes comme des phares à LED, tandis que l'intérieur sera très probablement mis à jour pour une utilisation moderne, similaire à ce que Kimera a fait avec sa création inspiré de la Lancia 037.

L'Escort, en revanche, "suivra précisément les plans" et sera "compatible avec le modèle de l'époque". Elle aura même un numéro VIN de continuation et ces deux voitures seront homologuées pour les routes, du moins au Royaume-Uni.

Nous ne connaissons toujours pas les détails tels que le prix, la puissance ou les performances de l'un ou l'autre de ces modèles, mais Boreham fait référence à la configuration originale du moteur central et des quatre roues motrices du RS200, ce qui est donc susceptible de rester. Et étant donné que le RS200 d'origine avait une carrosserie légère en fibre de verre, l'itération moderne de Boreham devrait en faire autant.

Boreham affirme que ce ne sont pas les deux seuls modèles que l'entreprise a prévus dans le cadre de son partenariat avec Ford. Au moins cinq voitures supplémentaires seront produites sous licence Ford – quelques modèles de continuation et d’autres récréations.