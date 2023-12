On dit souvent que les années 80 furent une époque à part. Michael Jackson, Whitney Houston ou encore Survivor occupaient le devant de la scène musicale, le Rubik's Cube est né (mais c’est peut-être le jeu d’adresse le plus frustrant qui soit) et de grandes découvertes eurent lieu comme celle du Titanic. Côté automobile il y avait de quoi se régaler !

Cette période marque l’arrivée de modèles iconiques comme l’Audi Quattro, la Porsche 928, la Lancia Delta ou encore les légendaires Ferrari Testarossa et F40. Les constructeurs français savait aussi créer des modèles (bien plus abordables cependant) qui en rendent plus d’un nostalgique comme la Peugeot 205 (voir ci-dessous) ou la Renault Super 5.

Les voitures de courses n’en étaient pas moins extraordinaires, loin s’en faut ! Les Formule 1 utilisaient des moteurs turbocompressés pouvant développer plus de 1 300 chevaux en qualification tandis que la Porsche 956 (voir ci-dessous) allait s’imposer comme l’une des meilleures voitures du Groupe C jamais conçues. Mais les années 80 ont également été l’âge d’or des rallyes par étapes, lorsque puissants bolides du Groupe B dominaient les routes bordées d’arbres dans toute l’Europe.

Souvenirs d’une période dorée mais impitoyable

Une émission télévisée d'époque publiée sur YouTube (voir la vidéo en haut de la page) par la chaîne Passats de Canto nous donne un aperçu direct de ce qu'étaient les courses, dans cette catégorie, vers 1986. Directement filmée en marge du Rallye Monte Carlo, nous avons droit à des voitures emblématiques comme la Quattro d'Audi, la 206 T16 de Peugeot, la Delta S4 de Lancia, et bien d'autres encore, alors qu'elles sillonnent les routes de montagne enneigées du sud de la France.

En plus de toute l'action sur route, nous avons l'occasion de voir des entretiens en italien avec des pilotes, des mécaniciens et des chefs d'équipe. Nous regardons également les équipes travailler sur les voitures et se préparer aux arrêts de carburant et de pneus. C'est un regard fascinant sur le fonctionnement du rallye par étapes à l'époque où il était aussi populaire que la Formule 1.

Cet événement sera cependant le dernier Rallye Monte Carlo pour le Groupe B. De nombreux décès de spectateurs et de pilotes tout au long de l'histoire de la série ont atteint leur paroxysme lors du rallye du Tour de Corse plus tard dans la saison, lorsque le pilote Henri Toivonen et son copilote Sergio Cresto furent tués après que leur Delta S4 ait quitté la route. Quelques heures seulement après l'accident, le président de la FISA (la Fédération internationale du sport automobile aujourd'hui absorbée par la FIA), Jean-Marie Balestre, a interdit la compétition aux voitures du Groupe B pour 1987, marquant la fin de l'ère la plus épique qu’ait jamais connu le rallye.