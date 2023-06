Annoncée par Enzo Ferrari en septembre 1983 puis dévoilée au Salon de Genève en mars 1984, la 288 GTO suscite à l’époque une vague d'enthousiasme. Son nom légendaire (inspiré de la 250 GTO du milieu des années 1960), son style époustouflant signé Pininfarina, son moteur à la puissance en apparence inépuisable et l'utilisation généralisée de matériaux composites innovants font alors de la GTO ce qui se rapproche le plus d'une voiture de course. En grande partie parce que c'est exactement ce qu'elle a été conçue pour être !

La légende veut que la Ferrari 288 GTO ait été conçue pour participer aux courses de la catégorie Groupe B en rallye, avec une série limitée à 200 voitures pour satisfaire au nombre de 200 unités à produire à des fins d'homologation.

Mais selon Nicola Materazzi, ingénieur chez Ferrari et père de la 288 GTO, le projet était antérieur à la réglementation du Groupe B. La GTO, dit-il, était une voiture de course. Selon lui, la GTO est née de l'inquiétude d'Enzo Ferrari, qui craignait que ses voitures de route n'aient perdu leur avantage au point que des voitures qui étaient des "fractions de Ferrari" pouvaient les battre. Quelle que soit la raison de sa conception, la GTO n'a jamais couru. La catégorie Groupe B en championnat du monde des rallyes fut annulée pour des raisons de sécurité, mais Ferrari persévéra.

L’apparition à Genève de la Ferrari 288 GTO a suscité une telle sensation que la voiture a été vendue immédiatement ; avant même que la production n'ait commencé. Une performance rare pour l’époque, même si désormais, cela représente quasiment une évidence à chaque sortie d’une nouvelle Ferrari ! On raconte qu’un acheteur potentiel voulait tellement une GTO qu'il a payé 20’000 francs suisses pour un document attestant qu'il achèterait celle-ci si elle était construite. Cet acquéreur eut de la chance. Ferrari produisit bien un total de 272 GTO entre 1984 et 1986.

Cependant, les concessionnaires ne recevaient pas plus d'un exemplaire et devaient sélectionner un client pour qu'il soit approuvé par Ferrari. La plupart des voitures ont été vendues à un prix bien supérieur à celui demandé. La 288 GTO est aujourd'hui très prisée sur le marché des collectionneurs.

Le surnom de "288" GTO

La GTO a vraiment captivé l'imagination, même si, visuellement, elle n'était pas très différente des modèles de série de l'époque. La carrosserie dessinée par Pininfarina a été conçue selon des méthodes traditionnelles : les concepteurs ont apporté leurs croquis préliminaires directement à l'atelier, se passant ainsi de la conception assistée par ordinateur, alors naissante. Les ailes évasées, les spoilers et les multiples prises d'air à l'avant et à l'arrière donnent à la voiture une allure beaucoup plus agressive : une 308 sous stéroïdes.

Bien que basée sur la silhouette de la série 308, elle ne partage avec celle-ci que très peu d'éléments. La GTO a été fortement influencée par l'équipe de Formule 1 d’alors, utilisant un châssis en acier à haute résistance à la traction avec du Kevlar, de la fibre de verre et de l'aluminium. Son cœur, un V8 de 2855 cm3 développant 400 ch, a défini son nom officieux ; ses fans l'ont baptisée "288" pour la distinguer de la légendaire 250 GTO.

Le moteur est monté longitudinalement pour améliorer la répartition du poids de 1160 kg, ce qui permet d'intégrer plus efficacement les accessoires, la boîte de vitesses et les deux turbocompresseurs IHI, même si Leonardo Fioravanti, le patron du design de Pininfarina, dut encore allonger l'empattement de 11 cm. Malgré cela, la GTO est 5 mm plus courte que la 308, grâce à un porte-à-faux arrière réduit. C'est également la première Ferrari à avoir été équipée de deux turbocompresseurs. Avec une vitesse de pointe de 305 km/h, la 288 atteignait 100 km/h en 4,9 secondes. Indépendamment de ses origines de course, la GTO était convenablement équipée pour la route, avec des sièges garnis de cuir de série et des options telles que les vitres électriques et l'air conditionné.

Galerie: Ferrari 288 GTO de 1985 à vendre