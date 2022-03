L'aventure de la Kimera EVO37 en tant que voiture de série a commencé à St-Moritz. Dans le cadre fascinant des Alpes suisses, le premier exemplaire du restomod de la Lancia Rally 037 a été livré à son propriétaire, un entrepreneur et un passionné de voitures néerlandais, qui pourra ainsi ajouter à sa collection une voiture véritablement exclusive comme ce coupé sportif de la société turinoise Kimera Automobili.

C'est une voiture de course pas banale rendue encore plus spéciale par les nombreuses personnalisations, externes et internes, voulues par le propriétaire, avec une couleur de carrosserie spéciale qui a valu à l'EVO37 le nom d'"Esmeralda".

Du virtuel au réel

Le processus de personnalisation était résolument unique : pas de visite de l'usine Kimera Automobili, mais l'utilisation d'un "oculus" (visière de réalité virtuelle) qui transportait le propriétaire vers une version numérique de la Kimera EVO37 parfaitement fidèle à l'original. Et il existe un nombre infini de possibilités pour la "personnaliser".

Nous ne savons pas quelles et combien d'options ont été incluses par le passionné néerlandais, mais nous savons qu'il est difficile de résister à la tentation et si - comme le dit Kimera Automobili - les possibilités de personnalisation sont très vastes, il ne doit pas être facile de dire "stop".

37 exemplaires prévus

Après la livraison du châssis 001, l'atelier italien est prêt à livrer le deuxième Kimera EVO37 à un nouveau client, espagnol cette fois. Au total, 26 voitures ont déjà été vendues sur les 37 prévues pour la production.

C'est un grand succès pour une voiture dont le prix de base est de 540 000 €, plus élevé que celui de la première voiture en raison de l'inclusion d'un certain nombre d'éléments précédemment envisagés comme options, notamment l'ABS sport, une caméra de recul et des détails en fibre de carbone.