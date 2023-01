Pour les fans de sport automobile, Vanwall est un grand nom. La marque britannique a brillé en Formule 1 dans les années 1950, remportant la première édition du Championnat du monde constructeurs ainsi que de nombreuses courses. Aujourd'hui de retour en compétition, cette fois-ci en Endurance, Vanwall décide également de s'aventurer en-dehors du circuit avec une nouvelle voiture destinée à la route.

La Vanwall Vandervell, qui rend hommage au fondateur de la marque, Tony Vandervell, est une voiture électrique quatre roues motrices disponible dans deux versions. La version S développe 350 ch pour une vitesse maximum de 185 km/h et une autonomie de 450 km. La seconde version, baptisée S Plus, est plus performante. Ce modèle a une puissance de 580 ch et peut atteindre 265 km/h tout en abattant le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. L'autonomie est légèrement écornée toutefois, avec 420 km environ.

ADN compétition

Comme indiqué plus haut, Vanwall a été créé pour la compétition. Il n'est donc pas étonnant que l'accent soit mis sur la sportivité avec la Vandervell. L'on retrouve plusieurs éléments pour le justifier, tels qu'un splitter avant, des jupes latérales et un spoiler arrière en fibre de carbone, mais aussi des jantes en alliage de 22 pouces et des pneus à profil bas. De plus, la robe verte du véhicule rappelle la teinte British Racing Green des engins de compétition britanniques au début du XXe siècle.

Aucune image de l'habitacle n'est disponible pour le moment, toutefois il est précisé dans un communiqué qu'une attention particulière a été accordée "à la position de conduite, à une ergonomie exceptionnelle et à des références au monde du sport automobile". Du cuir et de la fibre de carbone ont été également utilisés.

Pour vous offrir la Vandervell, limitée à 500 exemplaires, il vous faudra dépenser un minimum de 128'000 euros hors taxe. "Des options sur-mesure" sont également disponibles sur demande. Les premières livraisons devraient avoir lieu au cours du troisième trimestre de 2023. Il ne s'agit là que du début pour Vanwall puisque la marque cherchera par la suite à produire une édition limitée de la Vandervell 1000, une hypercar qui est la version "légale" du prototype engagé dans le Championnat du monde d'Endurance.