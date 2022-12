Cette année, Noël arrive plus tôt que prévu pour les fans de Corvette. Chevrolet a en effet révélé par inadvertance l'E-Ray sur son site Internet, où un configurateur a été mis en ligne bien trop tôt. Un membre du MidEngineCorvetteForum a fait cette découverte en jouant avec le configurateur lorsqu'il est tombé sur cette nouvelle version électrifiée. D'emblée, il convient de préciser qu'aucune spécification n'est disponible, mais les quadruples échappements confirment qu'il s'agit d'une hybride.

Regardez le coin inférieur droit de la plupart des captures d'écran et vous verrez que Chevrolet a l'intention de mettre la voiture en vente l'été prochain. Cela nous dit qu'une révélation officielle pourrait avoir lieu dans les premiers mois de 2023, peut-être au printemps. Lorsqu'elle fera ses débuts, l'E-Ray aura trois nouvelles peintures à présenter : Cacti, Riptide Blue Metallic, et Sea-Wolf Gray Tri-Coat.

Contacté par Corvette Blogger, un représentant de la société a déclaré : "On dirait que Noel est arrivé tôt pour quelques fans de Corvette. Restez à l'écoute pour en savoir plus." Inutile de dire que le configurateur a déjà été retiré, mais pas avant que des fans ne se soient précipités pour faire des captures d'écran. Il est facile de remarquer qu'elle a les hanches larges de la Z06, mais tout est peint de la même couleur que la carrosserie.

Il n'y a pas que la carrosserie qui a été reprise de la Z06 , car l'E-Ray semble recevoir toutes les nouveautés, à l'exception évidente du LT6 à plat. Il lui manque les embouts d'échappement centraux de la version épicée, mais à part cela, c'est à peu près la même chose. L'absence d'un port de charge montre qu'il ne s'agira pas d'un hybride rechargeable.

Un bouton monté sur le côté gauche de la console centrale montre ce qui semble activer/désactiver le système de freinage régénératif. Dans les hybrides et les VE, ce système récupère l'énergie qui serait autrement perdue lors du freinage et la réinjecte dans la batterie. Le bouton situé à côté permet de démarrer et de s'arrêter pour améliorer l'efficacité du moteur LT2 atmo.

La Corvette E-Ray aurait une transmission intégrale, le V8 alimentant les roues arrière et un ou plusieurs moteurs électriques à l'avant. Elle servirait de substitut à la Grand Sport et sera suivie plus tard dans la décennie par un modèle purement électrique et déjà confirmé.

Note : La voiture blanche représentée dans la galerie a un design inhabituel et pourrait être le résultat d'un problème dans le configurateur.