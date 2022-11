Révolution en vue chez General Motors. Selon une source anonyme qui s'est confiée à nos confrères américains de Car and Driver, Corvette deviendra une marque à part entière à partir de 2025.

Des rumeurs de ce type circulent depuis 2019, mais selon cette même source, la direction américaine a donné son feu vert pour la création de la marque et la finalisation de ses premiers projets.

Deux modèles déjà prêts

En plus de la sportive du même nom, Corvette devrait lancer deux modèles inédits et exclusivement électriques. Selon les premières rumeurs, il s'agirait d'un coupé quatre portes et d'un crossover sportif. Contacté par nos confrères de Motor1.com USA, Chevrolet a préféré ne pas commenter ces "spéculations". Pourtant, les rumeurs sont de plus en plus persistantes.

Ces deux nouveaux modèles devraient recevoir une nouvelle plateforme avec une architecture 800 volts et une capacité de charge pouvant atteindre 350 kW. Les futures Corvettes seront également équipées de roues arrière directrices, de batteries à haute densité énergétique, de freins à commande électrique, du Torque Vectoring et d'un nouveau système breveté de refroidissement des batteries.

La Corvette Stingray 100 % électrique en premier ?

Avant l'hypothétique naissance de la marque Corvette, plusieurs modèles devraient être présentés, à commencer par les versions électrifiées.

Pour élargir la gamme, il y aura bientôt la version Z06 déjà présentée et la première hybride à transmission intégrale qui devrait arriver l'an prochain. Aux États-Unis, il est également question d'un retour de la ZR1 (acronyme toujours associé aux Corvette les plus rapides et les plus puissantes) et d'une variante 100 % électrique appelée "Zora".

Corvette serait ainsi un constructeur plus haut de gamme que Chevrolet, avec des modèles à vocation plus sportive. D'une manière générale, c'est effectivement la mode en ce moment chez les grands groupes de créer de nouvelles marques avec d'anciennes déclinaisons. Ce fut notamment le cas avec Cupra il y a quelques années au sein du groupe Volkswagen, ou encore DS avec PSA (désormais Stellantis).