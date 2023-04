La Chevrolet Corvette Z06 a récemment fait le tour du circuit annexe de Magny-Cours pour se comparer à d'autres véhicules puissants comme la McLaren Senna ou la Porsche 911 GT2 RS.

Selon les données de Motorsport Magazine, la Corvette Z06 a bouclé le tour de piste en 1 minute et 15,23 secondes, un chrono qui la place entre la Porsche 911 GT2 RS plus lente et la McLaren Senna plus rapide, qui a fait le tour de la piste en 1 minute et 14,93 secondes. Mais le temps au tour de la Corvette reste impressionnant surtout au vu de son comportement en piste parfois perfectible.

Les autres supercars que la Z06 a battues sont la McLaren 765LT Spider, la Ferrari 488 Pista et deux variantes de la Lamborghini Huracan, la STO et la Tecnica. La nouvelle Z06 a également battu la C7 de la génération précédente, qui avait besoin de 1 minute et 18,48 secondes.

La Z06 a fait ses débuts en octobre 2021, avec un V8 LT6 dans le dos. Le moteur de 5,5 litres produit 670 chevaux et 623 Nm de couple. La voiture dans la vidéo ci-dessus comportait le groupe de performances Z07. Le pack ajoute la suspension FE7 avec Magnetic Ride Control, des pneus Michelin Sport Cup 2 R ZP spécialement développés pour la piste et des roues en fibre de carbone, qui réduisent de 18,5 kg le poids de la Z06.

Une rivale dans la famille ?

La Corvette peut atteindre les 100km/h en 2,6 secondes, mais la version européenne de la voiture n'est pas exactement la même. Chevrolet a dû se conformer à la réglementation européenne qui oblige l'entreprise à installer un filtre à particules de gaz. Cela a forcé le constructeur automobile à repenser le système d'échappement, limitant la puissance du moteur. La version Europe développe 636 chevaux et 595 Nm de couple. Selon une autre vidéo de Motorsport Magazine, le manque de puissance fait passer le 0 à 100 en 3,5 secondes, ce qui la rend bien plus lente que son homologue nord-américaine.

Alors que la Z06 se trouve au sommet de la gamme Corvette, elle n'est pas la seule à afficher de telles performances. La Corvette E-Ray reçoit un train avant électrifié pour lui donner une transmission intégrale et 655 ch. C'est suffisant pour envoyer le bolide à 100 km/h en 2,5 secondes, soit 1 dixième plus rapide que la Z06. Il serait intéressant de voir comment l'E-Ray se compare à sa cousine dans l'un des essais sur piste de Motorsport Magazine.