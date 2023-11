Les jeunes lecteurs de Motor1.com ne se souviennent peut-être pas de la popularité des pick-up de rue dans les années 1990 et au début des années 2000. Ces pick-up modifiés étaient généralement dotés d'une suspension qui raclait le sol, de grosses roues et d'une peinture personnalisée qui attirait l'attention. Toyota fait revivre cette idée avec le Tacoma X-Runner Concept 2024 pour le SEMA Show 2023.

Un concept sportif

Toyota propose déjà des versions robustes du Tacoma 2024, comme les versions Trailhunter et TRD Pro. C'est pourquoi les équipes de R&D et de conception ont pris la direction opposée pour la construction SEMA de cette année. De plus, cela permet au constructeur japonais de voir si les consommateurs sont intéressés par la renaissance d'un pick-up sportif.

"D'une part, il s'agissait de vérifier s'il existait encore un marché pour les pick-up sportifs ou si le marché s'était entièrement déplacé vers ce que nous voyons aujourd'hui, à savoir des véhicules robustes, résistants et surélevés" - Adam Rabinowitz, designer en chef de Calty Design Research de Toyota.

Galerie: Concept Toyota Tacoma X-Runner

2 Photos

Toyota a donné au X-Runner Concept une posture agressive en élargissant la voie de 8 cm. L'équipe a adapté le système de suspension pneumatique d'un Tundra pour permettre à ce pick-up de s'appuyer sur des roues de 21 pouces en fibre de carbone. Un jeu d'amortisseurs Bilstein de 2,5 pouces avec réservoirs à distance a également été installé.

Le X-Runner Concept bénéficie d'une amélioration significative de sa puissance par rapport au pick-up de série grâce à un V6 biturbo de 3,4 litres développant 421 chevaux et 649 Nm de couple. À titre de comparaison, le moteur le plus puissant disponible sur le Tacoma dans les salles d'exposition est le quatre cylindres 2,4 litres turbocompressé à assistance hybride qui produit 326 ch et 630 Nm. Pour gérer ce surcroît de puissance, Toyota a monté l'essieu arrière d'un Tundra, y compris un différentiel à verrouillage électronique.

Des modifications extérieures et intérieures

La majeure partie de la carrosserie du pick-up est de couleur bleu Speedway. Le concept se caractérise par un bouclier avant trapézoïdal avec de grandes ouvertures et une barre lumineuse au centre. Le capot noir satiné est doté d'une prise d'air fonctionnelle avec des accents rouges. Un échappement rectangulaire à sortie latérale sort de la carrosserie devant la roue arrière côté conducteur. Un couvre-tonneau rigide dissimule la caisse. L'arrière est doté de feux fumés et d'un pare-chocs avec un diffuseur simulé à la base.

L'habitacle reçoit une paire de sièges rouge vif avec l'emblème du X-Runner sur les appuie-tête. Des palettes de changement de vitesse se trouvent derrière le volant.

Le Tacoma X-Runner original a été disponible de 2005 à 2014 et offrait aux acheteurs un pick-up sportif dès sa sortie d'usine. Il était équipé d'une suspension abaissée, d'un kit de carrosserie sportif et d'une prise d'air sur le capot. Le V6 de 4,0 litres développait 236 ch et était relié à une boîte manuelle à six rapports qui entraînait les roues arrière, avec un différentiel à glissement limité de série. TRD a même proposé un compresseur de suralimentation, disponible en option chez le concessionnaire, pour les acheteurs souhaitant porter la puissance du moteur à 300 ch.