Dans l'année 2022, Subaru a fait ses débuts dans le monde des voitures électriques avec le Solterra, dont les premières livraisons ont déjà commencé.

Il sera rejoint par au moins un autre modèle. Cependant nous devrons attendre un peu pour les voirs arrivés sur le marché européen. Nous parlons de la Crosstrek, présentée à Los Angeles mais attendue d'abord au Japon.

Voici donc les nouveaux modèles de Subaru en 2023:

Subaru Impreza 2024

La première de la liste est celle dont le destin est le plus incertain : Subaru a présenté la nouvelle génération de l'Impreza (la sixième) le 17 novembre dernier au salon de Los Angeles, confirmant son arrivée sur le marché américain au printemps prochain. Son arrivée en Europe se fera cependant bien plus tard.

Subaru Impreza 2023

Parmi les nouveautés, citons la réduction de l'offre à une carrosserie cinq portes uniquement et la suppression de la boîte de vitesses manuelle, ainsi qu'un tout nouveau système d'infodivertissement. Dérivée de sa devancière, l'Impreza nouvelle génération propose un moteur 2.0 L quatre cylindres de 154 ch et un 2.5 L de 185 ch pour la version RS, tous deux avec transmission automatique et intégrale. Cependant, nous ne savons pas comment la gamme sera proposée pour l'Europe.

Nom Subaru Impreza Carrosserie Berline 5 portes Moteurs Essence et hybride essence (à confirmer) Date d'arrivée Second semestre 2023 (à confirmer) Prix N/C

Subaru Crosstrek

Il s'agit de la nouvelle génération du modèle que nous connaissions jusqu'à présent sous le nom de XV. Le crossover, étroitement lié à l'Impreza, a été présenté dans sa version remaniée aux côtés de cette dernière au salon de Los Angeles. Il arrivera au Japon au printemps, puis dans le reste du monde.

Subaru Crosstrek version japonaise

La Subaru Crosstrek 2023 a des mensurations similaires à son prédécesseur, avec une longueur de moins de 4,5 mètres, mais avec un nouveau châssis plus rigide et un intérieur redessiné avec un nouveau système d'infodivertissement doté d'un écran vertical de 12 pouces. La version destinée au Japon sera équipée d'un moteur hybride.

Nom Subaru Crosstrek Carrosserie SUV Moteurs Hybride à essence Date d'arrivée Second semestre 2023 Prix N/C

Subaru Solterra

Du premier modèle électrique de Subaru, nous savons déjà tout car il est officiellement en vente depuis quelques mois. Les livraisons quant à elle sont déjà en cours.

Subaru Solterra

Le Subaru Solterra, construit sur la même base que le Toyota bZ4X et le Lexus RZ, est un SUV de près de 4,7 mètres de long avec deux moteurs, une transmission intégrale, des batteries de 71,4 kWh, une puissance de 218 ch et une autonomie maximale de 460 km. Le prix de base est de 59 300 €.