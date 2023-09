Un marché en légère augmentation

En août 2023, le marché du véhicule d'occasion a enregistré une augmentation de 2% par rapport au même moment l'an dernier. 375 754 véhicules ont été immatriculés, ce qui constitue le troisième mois consécutif de résultats en hausse.

D'après AutoScout24, les prix moyens des annonces ont légèrement augmenté (+0,6%) par rapport aux mois précédents, alors que les tarifs 2023 sont eux-mêmes en hausse de 9,2% par rapport à 2022.

Le boom hybride, le diesel résiste

Les véhicules hybrides marquent une progression significative de +33,8% par rapport à 2022, de même que les véhicules électriques (+30,7%). Les motorisations diesel font de la résistance et ne perdent que 1,6%, elles qui représentent encore 50,69% du total des véhicules d'occasion immatriculés en août 2023. Les modèles essence constituent toujours plus de 40% du parc, et ce malgré une baisse de 0,66% de part de marché par rapport à 2022.

Électriques : La Zoé domine, la 208 progresse

La citadine électrique du Losange ne déroge pas à la règle et domine les ventes de véhicules électriques (1535 unités), alors que la Peugeot 208, arrivée plus tard sur le marché des VE, s'est vendue à 542 exemplaires en août. La Tesla Model 3 se classe troisième avec 375 unités vendues. Commercialisée début 2022, la Megane électrique enregistre logiquement une progression de 319% par rapport à l'an dernier.

Une embellie due...aux vieux modèles !

Malgré une belle progression des modèles électriques et hybrides, par définition récents, c'est bien les véhicules de plus de 16 ans qui tiennent la dragée haute aux voitures modernes. Les véhicules de 16 ans et plus représentent 24,29% du marché en août 2023, soit la deuxième meilleure tranche d'âge après les véhicules entre 2 et 5 ans (27,20%). Ces "anciennes" enregistrent une progression de 12,95% par rapport à 2022, plus forte progression de part de marché en un an.