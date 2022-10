Le mois de septembre 2022 s'achève et il est l'heure de faire les comptes. D'après Autoscout 24*, les ventes sur le marché des véhicules d'occasion ont baissé de 15,4 % par rapport à septembre 2021, avec 415 025 immatriculations le mois dernier contre 490 699 ventes l'an dernier.

Contrairement à la baisse des ventes, les prix ne cessent d'augmenter avec une hausse de 2,4 % par rapport à août 2022 et de 10 % par rapport à janvier 2022. Les prix des véhicules hybrides et électriques augmentent eux aussi, ils sont en moyenne plus chers de 30 % (hybrides) et de 38 % (électriques) par rapport aux véhicules à essence.

Même si les motorisations Diesel ont perdu -6,1 % de part de marché en un an, elles représentent tout de même plus de la moitié des immatriculations. Autoscout 24 précise que pour la première fois, "le volume des ventes d’hybrides et d’électriques ne progressent plus en raison d’un manque d’offre dans les segments des très jeunes occasions et des prix qui sont en moyenne +33% plus élevés que les autres motorisations".

"En septembre, le déséquilibre observé depuis le début d’année semble s’amplifier encore avec une baisse significative des immatriculations mais surtout un transfert vers des véhicules de plus en âgés qui échappent aux professionnels du secteur. L’autre évolution significative est l’absence de progression des hybrides et des électriques avec une offre en constante diminution et des prix trop élevés.'' commente Vincent Hancart, Directeur Général d’AutoScout24 France.

Si le segment des véhicules d'1 an et moins est en "forte perte de vitesse" avec une baisse de part de marché de -26,3 %, ceux des véhicules anciens (11 à 15 et plus de 16 ans) voient leur part de marché augmenter respectivement de 5,2 % et de 22,3 %.

Renault, Peugeot et Citroën voient leur part de marché diminuer de -2,7 %, -2,8 % et -3,3 %. Dacia signe une hausse de 10,8 %, tout comme DS dont la part de marché a progressé de 9,3 % (volume en baisse de -7,3 %). Les marques allemandes s'en sortent plutôt bien, avec une hausse de 2,6 % pour BMW, 1,5 % pour Mercedes et 14,8 % pour Porsche (qui perd -2,8 % en volume). La palme d'or revient à Mini dont la part de marché est en hausse de 16,8 %. Enfin, Hyundai et Kia ont enregistré des hausses de 10,4 % et de 7,3 %.

*Sources : NGC Data sur base des chiffres au 30/09/22 et analytics AutoScout24 France.