Mieux vaut tard que jamais, la BRZ de deuxième génération a enfin débarqué en Italie. Pour célébrer cette voiture de sport attendue depuis longtemps, l'unité italienne de Subaru lance une édition spéciale Touge avec de nombreux accessoires. Nommé d'après le mot japonais désignant un type de route sinueuse en montagne, le coupé performant est limité à 60 unités.

Des débuts à 49 500 €

Vendue uniquement avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports et un différentiel à glissement limité, la Subaru BRZ Touge 2024 est équipée de jantes OZ Racing Ultraleggera Race Gold de 18 pouces avec des logos spéciaux Touge et des pneus Michelin Pilot Sport 4 215/40. Ces jantes exceptionnelles ne pèsent que 8,7 kg chacune et peuvent être remplacées par des jantes ordinaires de 18 pouces avec une finition Dark Gray, auquel cas les pneus sont des Yokohama BluEarth Winter V905.

La variante spéciale de Subaru reçoit également un kit STI mineur avec des ailerons avant et arrière et des jupes latérales pour compléter la carrosserie bleu nacré. À l'arrière, les deux embouts d'échappement font partie d'une configuration Supersprint fabriquée en Italie, avec des finitions spéciales comportant le lettrage "Subaru BRZ Touge".

Au cœur de la BRZ Touge se trouve le même moteur à essence atmosphérique de 2,4 litres développant 231 chevaux et 250 Nm de couple.

Peu de disponibilité en Europe

L'édition spéciale italienne fait suite à la BRZ STI Sport lancée le mois dernier au Japon et à la BRZ tS introduite aux États-Unis en juillet. Sa sœur, la GR86, n'est pas étrangère aux éditions spéciales, ayant reçu une AE86 40th Anniversary Edition au Pays du Soleil Levant en septembre pour faire écho à l'édition Trueno aux États-Unis.

Si la disponibilité des GR86 et BRZ ne pose pas de problème aux États-Unis et au Japon, la "Toyobaru" se fait rare sur le Vieux Continent, car ces modèles ne sont disponibles que sur certains marchés et généralement en quantités limitées. Cela s'explique principalement par les réglementations plus strictes en matière d'émissions en Europe. Cependant, Mazda vous vendra volontiers une MX-5 sans aucune restriction.