Pour réaliser des économies, de nombreux particuliers se tournent vers le marché de l'occasion, qui regorge d'une variété d'automobiles performantes. Quels que soient la marque, la motorisation, le design, le niveau de confort et les commandes souhaitées, il est possible de trouver un modèle fiable à un prix abordable. Voici une sélection de voitures de seconde main permettant de maîtriser ses coûts.

La Citroën C3, une citadine élégante à la portée de tous

Reconnue comme le modèle le plus commercialisé par le constructeur français Citroën, la C3 se distingue des citadines aux chevrons par ses lignes modernes, ses équipements ergonomiques et ses nombreuses options de personnalisation. Son habitacle spacieux de 5 places est composé de sièges rembourrés qui assurent le confort durant les courts et les longs trajets. Son toit, ses antibrouillards, sa carrosserie et ses rétroviseurs sont proposés en une grande variété de teintes, permettant ainsi au conducteur d'avoir un véhicule adapté à ses goûts.

Sous le capot, on retrouve une motorisation à essence, au diesel ou au GPL (gaz de pétrole liquéfié). Elle est basée sur la technologie PureTech ou BlueHDi, qui garantit de nettes économies à la pompe. Sa puissance varie de 75 à 110 chevaux, ce qui est idéal pour un usage en milieu urbain. La Citroën C3 se décline en 3 différentes générations, respectivement lancées en 2002, en 2009 et en 2016. Sur le marché des voitures d'occasion, les modèles de la 2e et de la 3e catégorie sont les plus conseillés. Les tarifs proposés chez les concessionnaires automobiles oscillent généralement entre 8 000 et 15 000 euros. Ces coûts peuvent être revus à la baisse ou à la hausse en fonction des critères suivants :

la date de mise en circulation,

le nombre de kilomètres précédemment parcours,

la boîte de vitesses (manuelle ou automatique),

les options additionnelles (caméra, navigation GPS, Bluetooth, etc.),

la finition (Live, Feel Pack, Attraction, Shine, etc.).

Pour trouver une automobile du constructeur français au meilleur prix, il est fortement conseillé d'utiliser un simulateur en ligne ou de solliciter l'expertise d'un concessionnaire.

Modèle voiture occasion économies achat

La Peugeot 108 à un prix réellement attractif en occasion

Disponible en versions de 3 et 5 portes, la Peugeot 108 est une citadine compacte de 4 places. Parfaitement adaptée à la circulation en ville, elle est facile à manœuvrer tout en offrant un confort satisfaisant aux passagers. Son habitacle est non seulement composé d'une sellerie en cuir et chauffante à l'avant, mais également de nombreux rangements et d'une climatisation automatique. Le coffre a une capacité de 250 litres, extensible jusqu'à 800 litres si les dossiers de la banquette arrière sont rabattus.

Fabriqué selon la technologie e-VTI ou PureTech, le moteur de cette automobile a une puissance de 69 à 82 chevaux. Il fonctionne exclusivement à l'essence et ne consomme qu'une quantité modérée de carburant. À ces caractéristiques s'ajoutent une boîte robotisée ou manuelle à 5 rapports, ainsi que des dispositifs de sécurité indispensables : système Active City Break, airbags, limiteur de vitesse, etc. Le véhicule intègre de nombreuses options high-tech telles que le Bluetooth, la lecture MP3 sur écran, le Mirror Screen, la caméra de recul et le démarrage sans clé (ADML).

La Peugeot 108 de seconde main est particulièrement prisée en raison de son coût relativement bas. Il faut compter en moyenne 7 000 euros pour acquérir un modèle basique lancé en 2014. Il existe toutefois des versions spéciales dont le montant peut atteindre les 16 000 euros. C'est notamment le cas des séries Active, Style, Roland Garros, Allure, GT Line et Envy qui se déclinent en de nombreuses teintes personnalisables. Avant de faire un choix, l'acheteur doit s'assurer que l'automobile est révisée par un garagiste agréé et couverte par une garantie.

La Dacia Sandero à moins de 10 000 euros

Lancée en France en 2008, puis restylisée en 2012 et en 2016, la Dacia Sandero est l'une des voitures urbaines les moins chères du marché. Elle est proposée en moyenne à 15 000 euros à l'état neuf et en deçà de 10 000 euros en occasion. Malgré son prix réduit et son aspect minimaliste, elle intègre une variété d'équipements et de commandes qui offrent une expérience de conduite fiable. Il s'agit d'une berline de 5 portes, ayant un grand coffre d'environ 320 litres, ainsi qu'un habitacle spacieux. Elle comporte par ailleurs :

des feux de jour à LED,

un dispositif d'aide au démarrage,

des airbags frontaux et latéraux,

une assistance directionnelle,

une banquette fractionnable.

Les modèles récents sont équipés d'un radar de recul, d'une climatisation performante, d'une sellerie Techroad, d'un lecteur multimédia R-Plug, ainsi que d'une option de navigation Media Nav Evolution. Sur le plan mécanique, cette automobile a une boîte manuelle à 5 rapports (BVM 5) ou un système automatique à 5 ou 6 niveaux (Easy-R 5/6). Son moteur de 75 à 90 chevaux limite la consommation de carburant (essence ou diesel). Lors de l'achat d'une Dacia Sandero d'occasion, il est possible de choisir entre les finitions Essentiel, Ambiance et Urban Stepway. En fonction de la date de sortie et du kilométrage du véhicule, le futur conducteur devra débourser entre 5 000 et 11 000 euros.

La Renault Twingo : toujours une bonne affaire en occasion

La Twingo est la mini-citadine la plus commercialisée dans l'Hexagone, que ce soit en neuf ou en occasion. Reconnaissable par ses dimensions réduites et son design extérieur arrondi, ce véhicule du constructeur français Renault est idéal pour circuler dans les ruelles étroites et stationner dans les espaces restreints. Avec ses 5 portes et son habitacle modulable, il peut accueillir jusqu'à 4 passagers. Son siège avant ergonomique, son volant réglable en hauteur et sa boîte manuelle à 5 rapports (BVM 5) garantissent une expérience de conduite dynamique. Il existe également des modèles ayant un dispositif de vitesse à 6 niveaux (EDC 6) et à double embrayage.

Sur le marché de la seconde main, les Twingo II et III sont particulièrement prisées par les consommateurs. Ils se distinguent par leur motorisation à essence turbocompressée de 75 à 110 chevaux. Ils intègrent de nombreuses fonctionnalités technologiques telles que la conduite intelligente, le verrouillage à distance, le Radio Connect, etc. Leur prix de vente varie généralement entre 6 000 et 14 000 euros, ce qui convient aux acheteurs ayant un budget limité. Avant de finaliser la transaction, il est néanmoins conseillé de faire expertiser le véhicule par un professionnel de la mécanique.