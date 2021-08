En 2017, Travis Pastrana a établi un record sur l'ascension du Mont Washington en réalisant la montée en seulement 5 minutes 44 secondes et 72 centièmes, soit 24 secondes de moins que le précédent record. Le record a été battu à bord d'une Subaru WRX STI de 600 chevaux spécialement préparée par Vermont SportsCar.

Mais tout cela appartient désormais au passé, car Travis Pastrana s'est relancé un défi : battre son propre record sur la montée du Mont Washington. Et comme en témoigne la vidéo ci-dessus, mission accomplie, avec un peu plus de 16 secondes de gagné et un nouveau temps de 5 minutes 28 secondes 670 centièmes.

Une autre Subaru WRX STI a été utilisée pour ce nouveau record, mais cette fois-ci, il s'agit d'une WRX STI personnalisée unique en son genre, carrossée en fibre de carbone et propulsée par un quatre cylindres boxer de 2,3 litres de cylindrée, turbocompressé, développant 862 chevaux et 900 Nm de couple.

"Un nouveau record à inscrire dans les livres", a déclaré Travis Pastrana après sa course victorieuse. "Cette voiture est la machine parfaite pour ce genre de performance. Après une deuxième place à Goodwood, je voulais vraiment établir un nouveau record ici pour montrer ce que la voiture pouvait faire dans le bon environnement. Heureusement, nous avons eu du beau temps cette année et je savais que si j'arrivais à faire une course propre, j'aurais une bonne chance d'atteindre un chrono de 5 minutes et 44 secondes. C'était tellement amusant et j'ai hâte de le refaire une prochaine fois !"

La course de côte du Mont Washington est traditionnellement organisée tous les trois ans. Elle est considérée comme l'événement de sport automobile le plus difficile des États-Unis et la plus ancienne course d'Amérique du Nord. La route Mont Washington, longue de 12,2 kilomètres, est étroite et dangereuse, avec une pente moyenne de 12 % et une surface irrégulière délimitée par de nombreux ravins.