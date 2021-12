Si nous ne verrons jamais de Subaru avec un moteur V12, surtout dans le contexte actuel, nous ne verrons bientôt plus non plus de voitures avec un V12 plus globalement. Même si certains font de la résistance, à l'image d'Aston Martin qui a annoncé l'arrivée prochaine d'une V12 Vantage, cette noble mécanique est en voie d'extinction, même chez les constructeurs les plus prestigieux.

Néanmoins, certains automobilistes ont de la suite dans les idées, et si Subaru n'a jamais fait de douze cylindres, qu'à cela ne tienne, un Canadien s'est dit que greffer un V12 dans une Subaru, ce n'était pas forcément une si mauvaise idée que ça.

Voici donc la Subaru WRX de Jonathan Proulx, le propriétaire de cette voiture, une WRX de 2009 qui est animée, à la base, par un six cylindres de 3,0 litres de cylindrée. Désormais, cette courageuse WRX reçoit le double de cylindres, avec un énorme V12 5,0 litres emprunté directement à la Toyota Century.

Rassurez-vous, vous n'avez pas loupé d'épisode dans la série des voitures sportives, puisque la Toyota Century est une voiture de la fin des années 60 et du début des années 70 qui a notamment servi de voiture officielle aux grandes institutions japonaises. Il ne s'agit pas d'une sportive, loin de là, puisque, dans sa configuration la plus puissante, la berline japonaise développait 312 chevaux et 460 Nm.

Voici la donneuse d'organe, la redoutable Toyota Century V12.

Avec un ratio de "seulement" 62 ch/litre, ce moteur n'a rien d'extraordinaire à première vue, surtout quand les nouveaux moteurs, turbo pour la plupart, parviennent à sortir entre 80 et 90 ch/litre désormais. Mais ce moteur, d'une autre époque, une fois remanié avec quelques éléments un peu plus modernes, peut assez largement dépasser son niveau de puissance d'origine.

Ainsi, pour atteindre les 1000 chevaux annoncés par son propriétaire, le moteur intégré au sein de cette WRX dispose désormais de deux turbos G30-770, de nouvelles bielles et de nouveaux pistons. De nouveaux injecteurs Bosch et un calculateur MaxxECU Pro ont également été ajoutés pour parvenir à extraire le maximum d'équidés de ce robuste bloc.

Le propriétaire a remplacé la boîte manuelle à six rapports par une boîte automatique à double embrayage à sept vitesses empruntée à la BMW 335i. Et si vous pensiez que cette voiture allait uniquement être utilisée sur circuit ou pour des courses de dragsters, détrompez-vous, Jonathan Proulx souhaite utiliser sa Subaru tous les jours.