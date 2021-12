L'Aston Martin V12 Vantage revient à partir de 2022 et rejoindra l'actuelle Vantage qui est équipée du fameux V8 4,0 litres bi-turbo de chez Mercedes-AMG. Aujourd'hui, la firme de Gaydon nous dévoile un premier teaser de la future V12 Vantage, un modèle qui ne sera pas proposé en édition limitée, mais qui devrait être sans doute l'une des dernières Aston Martin équipées du noble V12.

La Vantage telle que nous la connaissons depuis 2018 se dirige lentement, mais sûrement vers la fin de sa carrière, une carrière qui sera plus courte que la précédente génération pour les raisons que nous connaissons tous et un passage rapide à l'électrique.

Un V12 porté à 700 chevaux ?

Ce n'est pas encore officiel, mais le moteur destiné à équiper la nouvelle Aston Martin V12 Vantage devrait être le V12 5,2 bi-turbo utilisé au sein de la DBS et de la DB11. D'une manière générale, c'est le seul douze cylindres restant au catalogue de la marque en excluant l'exclusif V12 atmosphérique de la Valkyrie.

La principale interrogation autour de ce V12, c'est sa puissance, puisque ce moteur sort 639 chevaux au sein de la DB11 AMR, et 725 chevaux sous le capot de la DBS. Aston Martin devrait jouer la carte de l'entre-deux et tabler sur 700 chevaux pour sa V12 Vantage, comme au sein de la V12 Speedster.

La mélodie du bonheur

La nouvelle Aston Martin V12 Vantage, qui pourrait également être proposée avec une inédite appellation RS, pourrait être capable d'accrocher les 320 km/h en vitesse de pointe et de passer de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes environ.

L'annonce de l'arrivée de cette nouvelle Aston Martin V12 Vantage, qui sera aussi probablement l'occasion de dire au revoir au V12 bi-turbo (nom de code : AE31) développé par Aston Martin, est accompagnée d'une courte vidéo qui nous fait entendre la sonorité envoûtante de ce V12 diabolique.

Si la Vantage, la DB11, la DBS, et bientôt le DBX, auront le droit à leur V12, ce seront les derniers modèles Aston Martin à en être équipés. La DB11 passera à l'électrique dès 2025 et, d'ici 2030, ce sera toute la gamme qui suivra en abandonnant au fur et à mesure les motorisations thermiques.