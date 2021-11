Nous savions que cela allait arriver et maintenant, c'est officiel - l'Aston Martin DBX à moteur six cylindres en ligne a fait ses débuts officiels, mais c'est seulement pour la Chine. Premier modèle à six cylindres de la marque depuis plus de deux décennies, le SUV de luxe est équipé d'un moteur provenant de Mercedes-Benz. Il s'agit d'un moteur plus efficace et plus petit que le V8 du DBX, en réponse aux règles fiscales chinoises.

Sous le capot de ce DBX, vous trouverez un moteur à essence hybride turbo de 3,0 litres, développant une puissance de pointe de 435 chevaux (320 kilowatts) et un couple de 520 Nm. Si ces chiffres vous semblent familiers, c'est parce qu'ils sont identiques à ceux de la famille de modèles Mercedes-AMG 53 qui utilise exactement le même moteur.

Dans le DBX, la puissance atteint les quatre roues grâce à une boîte de vitesses automatique à neuf rapports - également fournie par Mercedes - et un système de transmission intégrale.

Le constructeur britannique affirme que la DBX "Straight-Six" accélère de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes et atteint une vitesse maximale de 259 km/h. Par rapport au modèle à moteur V8, la version à six cylindres du SUV est plus lente de 0,9 seconde au sprint et de 32 km/h à la vitesse maximale. La division chinoise d'Aston Martin indique une consommation moyenne de carburant de 10,5 litres aux 100 kilomètres, bien que, bizarrement, elle soit mesurée selon le cycle européen WLTP, qui est différent du régime chinois.

Parmi les autres améliorations mécaniques, citons un différentiel arrière à glissement limité d'origine Mercedes-AMG, des barres antiroulis à commande électronique, une suspension pneumatique adaptative et un arbre de transmission en fibre de carbone. Des étriers à six pistons à l'avant et à un piston à l'arrière assurent la puissance de freinage, cachés derrière des roues massives dont la taille varie entre 21 et 23 pouces.

Si vous habitez en Chine, vous pouvez déjà passer commande au prix de départ de 1,898 million de yuans chinois, soit environ 297 400 dollars au taux de change actuel.