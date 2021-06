La valse des designers continue dans le petit monde de l'automobile. En marge de sa Renaulution, Renault avait fait coup double en chipant Gilles Vidal au groupe PSA et en attirant également l'ancien designer de chez Seat, Alejandro Mesonero-Romanos, afin de prendre la tête du design de Dacia et de Lada. Les deux nouveaux entrants devaient ainsi répondre à Laurens Van Den Acker, le directeur du design du groupe Renault.

Mais en l'espace de quelques mois, il y a encore eu du changement, puisque Stellantis, fruit de la fusion entre PSA et FCA, a répondu coup pour coup au départ de Gilles Vidal de Peugeot vers Renault, en délogeant Alejandro Mesonero-Romanos de chez Dacia afin de rejoindre les rangs d'Alfa Romeo. Vous suivez toujours ? Du coup, Dacia et Lada se retrouvent sans directeur du design, et au vu de l'actualité qui s'annonce pour les deux marques, il y en a grand besoin.

Et pour remplacer Alejandro Mesonero-Romanos, le groupe Renault est allé chercher de l'autre côté de la Manche avec Miles Nürnberger, jusqu'alors en charge du style d'Aston Martin Lagonda. Il prendra ses fonctions à partir du 1er septembre prochain. Miles Nürnberger est un homme qui aime visible les grands écarts, puisqu'il a intégré Aston Martin en 2008 juste après avoir fait ses armes chez Citroën de 2003 à 2007. Avant Citroën, il a aussi travaillé pour le groupe Ford où il s'occupait de la marque Lincoln.

On lui doit quelques modèles importants chez Aston Martin, dont le DBX, le premier SUV de la marque, qui doit permettre de relancer les ventes du constructeur. En 2009, il a obtenu le Design Award Concorso d'Eleganza Villa d’Este pour le concept One-77. Nous lui devons aussi l'une des plus belles Aston Martin actuelles avec la DBS Superleggera.

"Nous accueillons Miles avec enthousiasme, car le design est un pilier central de notre stratégie pour Dacia et Lada. Avec nouvelle Sandero, nous avons démontré que l’on peut être essentiel en étant attractif. Grâce à Miles, nous allons franchir un nouveau cap. RDV #NBI1, #BIGSTER, #NIVA", a commenté le PDG de Dacia et Lada, Denis le Vot.