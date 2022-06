"J'espère que je mourrai en tant que PDG de Delage".

Au cas où vous auriez douté de l'engagement de Laurent Tapie à construire une entreprise d'hypercars à partir de rien, l'homme d'affaires en série devenu PDG de l'industrie automobile est très sérieux - littéralement - au sujet de son nouveau projet. Son objectif est de remettre sur le devant de la scène Delage, qui fut l'une des marques de voitures de sport les plus prospères de France.

Pour cela, il faut connaître un peu l'histoire de Delage. Fondée à Paris en 1905 par Louis Delage, la société a connu un immense succès sur les circuits à ses débuts. Delage a établi des records au Mans, a gagné à Indy - toujours l'une des deux seules marques françaises à le faire - et a développé un moteur V12 à la fin des années 1920 qui a fait rougir ses collègues pionniers Ettore Bugatti et Enzo Ferrari.

Mais même avec des podiums et un V12 très recherché, la Grande Dépression et une (deuxième) guerre mondiale ont acculé la société à la faillite dans les années 1950. Finalement, la marque quitte complètement la famille Delage. Mais lorsque Laurent Tapie a "refondé" l'entreprise, comme il aime à le dire, il ne s'agissait pas de la marque, mais de la voiture - et de trouver un point d'ancrage dans une industrie hypercar en plein essor.

"J'ai lu un article sur les chiffres incroyables des hypercars, en termes de ventes - Pagani et Koenigsegg vendaient déjà dix fois ce qu'ils vendaient il y a dix ans, de même que Bugatti", m'a raconté Laurent lors d'un entretien dans le showroom de Delage à Ft. Lauderdale, qui sera bientôt ouvert.

"Alors je me suis dit, 'ok, le marché est là, et j'ai peut-être une chance de faire ma propre voiture'. J'ai commencé par définir la voiture, pas la marque. Et je me suis dit que si je voulais faire une voiture, alors elle devait être unique, elle devait être différente. J'ai donc fait ce choix assez courageux - je dois dire - de quelque chose de vraiment radical."

La D12 est en fait la définition même du radical. L'hypercar du XXIe siècle de Delage est dotée d'un V12 hybride de 1 100 chevaux et d'un design dérivé de la F1, avec une disposition en tandem de deux sièges qui place le passager directement derrière le conducteur, les jambes écartées de chaque côté, comme dans une descente en toboggan.

Mais même Tapie admet rapidement que la D12 risque d'effrayer les moins enthousiastes, et il préfère qu'il en soit ainsi.

"Je sais que cette voiture ne va pas plaire à la plupart des acheteurs qui ne sont pas forcément passionnés - ceux qui achètent une voiture parce qu'ils ont un statut... alors j'ai créé ce projet où je sais que le premier modèle que j'ai sera ignoré par 80 % de la clientèle, mais je crois qu'il sera incontournable pour les 10 ou 20 % d'acheteurs d'hypercars".

Pour réaliser quelque chose d'aussi spécial, Laurent a dû constituer une équipe. Son premier recrutement, et le plus important, a été celui de Benoit Bagur en tant que directeur technique, une légende du sport automobile qui a apporté avec lui plus de 35 ans d'expérience dans le championnat du monde des rallyes et la coupe du monde des voitures de tourisme.

"Si j'ai quelque chose dont je suis le plus fier pour ce projet, c'est l'équipe. Car honnêtement, j'ai une équipe qu'il est vraiment difficile de comparer avec d'autres marques. J'ai 16 titres mondiaux de la FIA avec cette équipe - seize. Notre directeur technique a été champion du monde de tourisme FIA à deux reprises."

Après avoir rejoint Delage, Bagur a joué un rôle actif pour remplir le puits de talents de l'entreprise, également.

"Le reste de l'équipe a été construit autour de lui et par lui. Ainsi, en ce qui concerne le châssis et la suspension, il m'a dit que nous devions recruter Mauro Bianchi, un ingénieur français qui a breveté la suspension contractive qui a révolutionné la Formule 1 en 1998."

En recrutant Bianchi, l'homme en partie responsable du succès de McLaren en Formule 1 dans les années 90, Delage est le seul constructeur automobile au monde autorisé à utiliser sur route la suspension contractive dérivée de la F1. Il s'agit de la même suspension qui a permis de remporter sept titres de Formule 1, et c'est une exclusivité Delage.

"Elle est brevetée ; personne d'autre ne peut l'avoir. Nous avons un accord exclusif avec Bianchi."

Avec une équipe en place qui comprenait désormais Bagur, Bianchi et l'ancien champion de F1 Jacques Villeneuve, le projet a officiellement démarré en 2018. Le processus de conception et d'ingénierie a duré deux ans, et le show car a nécessité environ cinq mois supplémentaires pour être terminé. Mais dans l'esprit de mettre la charrue avant les bœufs, le prototype a été entièrement développé sans véritable identité.

"J'ai donc dit : "Maintenant, il est temps de décider quel sera le nom de la voiture. Mon équipe est française, je suis français - donc la première chose sur laquelle je me suis penché, c'est l'histoire de France. Et tout Français qui connaît les voitures sait que nous avons deux grandes marques dans notre histoire : Bugatti et Delage".

En général, il est extrêmement difficile d'obtenir une marque historique telle que Delage. Mais comme la marque n'était plus la propriété de la famille Delage, Tapie a dû s'adresser à une source improbable.

"Le propriétaire [de la marque] était un fan club, ce qui a été une chance pour moi, car lorsque les propriétaires de la marque sont une famille, ils vous voient avec des dollars dans les yeux et ils pensent immédiatement que cela va valoir des millions et des millions, et la plupart du temps, vous ne concluez pas d'accord. Dans ce cas, il s'agissait d'une organisation de fans à but non lucratif."

Mais les membres du club Delage étaient moins préoccupés par l'argent que par le fait de s'assurer que la marque tombe entre les mains des bons propriétaires.

"Quand je les ai rencontrés, je pensais que ce serait difficile au départ, car ils étaient presque sarcastiques. Ils m'ont dit : "Vous êtes le dixième type que nous voyons en dix ans. Chaque année, nous avons un type qui vient et qui veut prendre Delage.'"

Laurent a réussi à les convaincre de la force de son plan, expliquant les 16 titres FIA cumulés de son équipe, le design existant de la voiture et la solidité de ses finances. Cela a juste conduit à une dernière question : "Dois-je mettre le badge Delage sur la voiture ou un autre badge ?"

Laurent a signé l'accord pour Delage le 7 octobre 2019 - lors de son anniversaire.

"Je ne suis pas superstitieux, mais parfois j'ai eu quelques signes que les étoiles s'alignaient", m'a-t-il dit. "Peut-être parce que je travaille pour la première fois de ma vie avec passion... chaque matin, je me réveille, je suis enthousiaste, je m'endors et je pense déjà au lendemain, parce que je suis dans ma passion, vous savez ? C'est un projet à long terme, je veux cette marque pour longtemps. J'espère que je mourrai en tant que PDG de Delage... parce que c'est un tel plaisir."

Plus tard dans l'année, la marque prévoit de se lancer dans sa première tournée américaine, immédiatement après avoir orné les pelouses de Pebble Beach. Laurent me dit que les Amériques sont déjà le "marché prioritaire" de Delage, avec 10 des 30 unités prévues sur le continent. Et les acheteurs américains sont parmi les plus impatients de mettre la main sur une de ces voitures.

Les premiers exemplaires clients de la D12 commenceront à être produits dans l'usine de fabrication de Delage plus tard cette année, et les premiers exemplaires feront leur chemin vers les propriétaires d'ici la fin de 2023. Selon M. Tapie, la D12 aura bientôt un frère ou une sœur.

"Nous travaillons déjà sur le deuxième modèle... Il sera plus proche de la Chiron. Le plan est de le dévoiler à Pebble Beach en 2024."