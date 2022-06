Une supercar sous la forme d'un "jouet" ou une miniature qui a atteint des dimensions (et des performances) réelles ? La Huracan EVO Spyder créée par le Centro Stile Lamborghini en collaboration avec Hot Wheels est les deux à la fois: une pièce unique qui peut faire rêver les enfants et raviver la passion des adultes.

La Huracan est au centre du projet "Supertoys for Superkids", qui a vu Motor1.com collaborer avec la firme Sant'Agata et la célèbre marque américaine de voitures miniatures pour créer le super jouet qui vient d'être présenté au Salon de Milan Monza 2022 (MIMO 2022).

Unique au monde

Mitja Borket, responsable du centre de style Lamborghini, qui a supervisé la création de cet exemplaire unique, a levé le voile sur les Lamborghini Supertoys. Le point de départ est une Huracan EVO Spyder, avec son moteur V10 de 5,2 litres et sa transmission intégrale.

Du modèle au supertoy : comment la Lamborghini Supertoy de Hot Wheels a vu le jour

Une supercar qui ne passe certainement pas inaperçue dans sa version standard, et avant d'entrer dans le Centre de Style Lamborghini pour devenir une pièce unique, elle s'est parée de jantes forgées de 20 pouces, de sièges sport et des détails noirs brillants qui, en contraste avec la trichromie Verde Alceo, soulignent davantage sa forme en angulaire inimitable.

Le spyder italie a été la toile sur laquelle les concepteurs du Centre de Style Lamborghini se sont livrés pour créer le modèle Hot Wheels de leurs rêves, mais à l'échelle 1:1. Les flammes orange et blanches, véritable marque de fabrique des Hot Wheels, se détachent naturellement, sortant des roues et courant sur tout le côté et sur le capot, tandis que le bleu embellit la partie inférieure de la supercar, colorant les cadres des prises d'air et le groupe de feux avant, l'aile arrière, la base des portes et les coques des rétroviseurs, où se détache également notre logo Motor1.com.

Les flammes Hot Wheels enveloppent également l'arrière de la supercar. L'un des nombreux "easter egg" sur la carrosserie de la Lamborghini Huracan.

La flèche qui traverse toute la partie supérieure de la voiture, des prises d'air du moteur au capot, indique la direction à suivre, tandis que le défi pour ceux qui viendront la photographier ces jours-ci sera de trouver tous les easter eggs que le Centre de Style Lamborghini a cachés sur cette pièce unique, le seul jouet au monde avec 640 ch et une vitesse de pointe de 325 km/h !

Où l'admirer ?

Les Lamborghini Supertoys seront sur le stand de Motor1.com - numéro 81 - dans la Via Dei Mercanti jusqu'au dimanche 19 juin 2022. Pour ceux qui passeraient par là, n'oubliez pas de taguer nos profils Instagram et TikTok en utilisant le hashtag #SupertoysforSuperkids pour faire de cette Huracan le jouet le plus viral de MIMO 2022.