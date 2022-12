En vente depuis 2016 et restylée en 2020, la Mercedes Classe E sera entièrement renouvelée en 2023. Conformément à la tradition, il n'y aura pas de révolutions dans la nouvelle génération, seulement une évolution majeure stylistique.

Les formes et les proportions de la berline et du break ne seront donc pas modifiées, mais cela ne signifie pas que la société n'a pas pensé à de nouvelles solutions, tant pour l'intérieur que pour les moteurs.

Ce dernier point sera particulièrement important car la nouvelle Classe E sera très probablement la dernière à être équipée de moteurs à combustion interne. En 2030, en effet, la marque ne vendra que des modèles électriques.

Extérieur classique, intérieur moderne

En se basant sur les photos et les vidéos des prototypes aperçus au cours des derniers mois, notre rendu met en avant le design classique de la Classe E. La nouvelle génération devrait avoir un look encore plus épuré, avec des flancs lissés et une partie avant légèrement plus basse. Globalement, les dimensions devraient rester autour de 4,95 m de long, 1,86 m de large et 1,50 m de haut.

La grande calandre chromée, avec quelques inserts noirs brillants (rappelant vaguement l'EQE) et les phares aux formes élaborées ajouteront de l'élégance à la Mercedes. Il est clair que l'esthétique changera légèrement en fonction de la finition choisie.

Dans l'habitacle de la nouvelle Classe E, nous devrions retrouver de nombreuses solutions empruntées à la Classe S. On devrait notamment retrouver l'écran central vertical de 12,8 pouces avec des graphismes adaptés au modèle. Pour le reste, il sera toujours possible de personnaliser les détails et les garnitures en puisant directement dans la longue liste des options.

Les motorisations

La gamme de la nouvelle Classe E sera encore plus électrifiée, avec de nombreux groupes motopropulseurs hybrides légers et hybrides rechargeables essence et diesel. Les puissances pourraient se situer entre 200 et 450 ch, avec une consommation de carburant et des performances améliorées par rapport au modèle actuel.

Les véhicules hybrides rechargeables resteront les plus performants de toute la famille, mais sans sacrifier l'efficacité. La gamme devrait inclure les mêmes unités que le GLC 300 de, avec un moteur diesel de 197 ch associé à un moteur électrique de 136 ch pour un total de 335 ch et une autonomie électrique estimée à 110-130 km.

Ill y aura des versions AMG. Les versions plus sportives de la berline et du break pourraient recevoir le cœur de la C 63 AMG avec toutefois plus de 680 ch.