Une nouvelle génération de la Mercedes-Benz Classe E est en cours de développement. Elle a été aperçue par les photographes espion à maintes reprises, mais elle ne sera pas dévoilée de sitôt.

Mercedes-Benz le sait bien, rien n'échappe à internet, même pas les images d'une partie de la voiture complètement à découvert. Ces images ont été publiées par le compte Instagram kurdistan_automotive_blog et montrent à quoi ressemblera la face avant de l'Allemande ainsi que son tableau de bord.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette nouvelle génération ressemble à sa grande sœur, la Classe S. Mais elle arbore quelques changements bien notables, surtout au niveau des phares qui sont en lien avec la calandre et qui rappellent ceux des générations passées par leur forme ondulée dans leur partie basse (Volkswagen Golf 8 vous avez dit ?). Le bouclier avant est élégant, il n'équipera clairement pas les versions sportives de la Classe E.

Dans l'habitacle, l'intérieur de cette Classe E change. Et cela commence par les deux écrans qui ne sont plus incorporés à une seule et même interface, mais sont séparés l'un de l'autre de telle sorte que l'écran central est placé plus bas et s'incline vers l'arrière pour faciliter sa lisibilité.

Photo espion Mercedes-Benz Classe E Photo espion Mercedes-Benz Classe E

Si aucune date de présentation n'a été annoncée, cette génération pourrait pointer le bout de son nez au cours du premier semestre 2023. Comme à l'accoutumé, plusieurs versions seront proposées équipées ou non de motorisations hybrides et hybrides rechargeables. La Mercedes-AMG E 63 sera toujours de la partie, toutefois, elle pourrait perdre son V8 au profit d'un quatre cylindres électrifié à l'image de la Mercedes-AMG C 63 E-Performance. Sa puissance sera évidemment supérieure à 600 ch.

Enfin, les déclinaisons coupé et cabriolet de la Classe E ne sont pas prévues. Il se dit que le constructeur allemand a remplacé ses carrosseries par la CLE qui poursuit actuellement son développement.