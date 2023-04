Arrivée quelques semaines avant la BMW Série 5 Berline G60, la Mercedes Classe E W214 est présentée en avant-première officielle sur les réseaux sociaux grâce à trois nouvelles photos. La marque de luxe allemande jouera la carte de la sécurité avec ce nouveau design, à tel point que certains pourraient le confondre avec un lifting.

Cela ne veut pas dire que la Classe E sera démodée dès le premier jour, mais nous sommes presque certains que certaines personnes voudraient un peu plus de variété parmi les berlines Mercedes. Cet exemplaire de couleur sarcelle est monté sur des jantes en alliage noires AMG et arbore de nombreuses étoiles à trois branches sur les fausses prises d'air du pare-chocs avant.

Une vidéo espion datant de la semaine dernière n'a pas laissé beaucoup de place à l'imagination en montrant deux prototypes portant un camouflage minimal. Les voitures présentent un profil latéral plus élégant grâce à de nouvelles poignées de porte qui restent au ras de la carrosserie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Elle sera probablement un peu plus grande que la W213 sortante en allongeant l'empattement pour augmenter l'espace pour les jambes à l'arrière. Une fois de plus, la Chine aura probablement sa propre Classe E pour combler le fossé qui la sépare du vaisseau amiral qu'est la Classe S.

La plupart des changements auront lieu dans l'habitacle, où la Classe E 2024 est la prochaine Mercedes à supprimer progressivement la plupart des boutons pour donner accès aux fonctions correspondantes dans le sous-menu d'un écran tactile. Baptisé MBUX Superscreen, il s'inspirera fortement de l'intérieur de l'EQE avec ses trois écrans sur le tableau de bord. L'une des nouveautés confirmées est une caméra selfie (oui, vraiment) peut également être utilisée pour les vidéoconférences.

L'habitacle de la Mercedes E-Class 2024

Après sa présentation, la nouvelle Mercedes Classe E devrait être commercialisée au cours du second semestre de l'année. Des versions AMG ont déjà été aperçues en train d'être testées dans les carrosseries berline et break, mais elles ne devraient pas arriver avant 2024. Il n'y aura pas de versions coupé et cabriolet de la Classe E puisqu'elles sont remplacées par des modèles badgés CLE, qui remplaceront également la Classe C coupé et cabriolet. Des dérivés AMG CLE sont également en préparation.