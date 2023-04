Nous sommes au milieu des années 1960 et 1970. À Stuttgart, Mercedes-Benz conçoit quatre concepts portant le même nom mais dotés de groupes propulseurs profondément différents. Il s'agit des projets C111, une série de "presque-supercars" qui visent à exploiter les technologies du futur.

Trois premières voitures

La carrosserie entièrement en fibre de verre, un nouveau matériau pour l'époque, des C111 est conçue en 1969 en respectant le coup de crayon de Bruno Sacco. Le premier modèle sort des ateliers en 1970, il est équipé d'un moteur Wankel. Capable de produire 350 ch, cette voiture atteint une vitesse de pointe de 300 km/h sur la piste d'essai, un record pour l'époque, ce qui lui permet de se faire connaître à l'international.

Quelques années plus tard, le deuxième prototype est prêt pour la route. Il est équipé cette fois d'un moteur diesel. Il s'agit du C111-IID muni du bloc OM616, un quatre-cylindres en ligne dérivé de la Mercedes W115 240D et capable de produire une puissance allant jusqu'à 188 ch. Peu après, le troisième prototype, connu sous le nom de code C111-III, se met également à parcourir les routes européennes. L'on trouve toujours un moteur diesel mais il s'agit d'un cinq-cylindres turbo, l'OM617, capable de produire jusqu'à 230 ch.

L'heure du V8

Peu de gens savent cependant qu'en 1978, un quatrième prototype C111, portant le nom de code IV, est également sorti de l'usine de Stuttgart. Pas de diesel cette fois, mais un beau V8 biturbo de 4,8 litres sous le capot, avec des compresseurs KKK capables de fournir plus de 500 ch et plus de 600 Nm de couple. Grâce à une carrosserie très aérodynamique, mise à jour par rapport aux prototypes précédents, cette voiture atteint un nouveau record de vitesse le 5 mai 1979 sur le circuit de Nardò, en Italie, en roulant à 403,98 km/h.