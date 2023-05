Le Concours d'Élégance de la Villa d'Este est une véritable célébration des BMW de tous les temps.

La marque allemande, qui fait depuis des années partie intégrante de l'organisation du concours a amené certaines des voitures les plus célèbres de son histoire et de sa production actuelle sur le lac de Côme.

BMW 328 de 1937, la plus emblématique

Nous commençons cette revue par ordre chronologique avec ce qui est probablement devenu, au fil du temps, la BMW historique la plus emblématique de tous les temps. Il s'agit de la 328, à la fois Roadster et Berlinetta Touring, toutes deux de 1937.

L'emblématique coupé biplace munichois, a été choisi comme voiture-affiche de l'événement. Elle a participé à la Villa d'Este 2023 dans sa classique livrée blanche et son troisième feu central, utile pour voir les courbes même lors des sessions nocturnes des 1000 Miglia, l'une des courses auxquelles elle a pris part au cours du siècle dernier.

BMW 328, Roadster La BMW 328 Touring a Villa Erba

BMW 507, la passion des cabriolets

En poursuivant dans l'ordre chronologique, la deuxième BMW à participer au Concours d'Élégance de la Villa d'Este 2023 a été la 507 de 1959, le cabriolet emblématique considéré comme l'un des plus beaux de tous les temps et présent à l'édition de cette année dans un schéma de couleurs gris/bleu très spécial, garé à côté de la Ferrari 250 GT Spider California qui a remporté la Coppa d'Oro.

La BMW 507 à côté de la Ferrari gagnante de la Coppa d'Oro à Villa d'Este 2023.

BMW 3.0 CSL, hier et aujourd'hui

En ce qui concerne les voitures de sport munichoises, les trois qui ont certainement été parmi les plus photographiées de tout l'événement sont les deux CSL, l'originale de 1973 et la réédition de 2022, ainsi que la Turbo Racing-Coupé (réplique) de 2002, également de 1973.

Pour la BMW 3.0 CSL de 2022, en particulier, il s'agissait de la première apparition publique officielle en Italie, après l'annonce faite l'année dernière que seuls 50 exemplaires seraient produits à l'occasion du 50e anniversaire de la division M.

BMW 2002 Turbo et M1

Sur le parking du Grand Hôtel Villa d'Este, lieu où s'opère chaque année la "magie" de l'événement, plusieurs BMW historiques exceptionnelles ont fait leur apparition. Parmi elles, une Turbo 2002 très spéciale, de couleur vert lime, et une M1 1980 blanche, probablement l'un des premiers exemplaires produits.

La BMW 2002 Turbo et la BMW M1

Les voitures M d'aujourd'hui

Comme chaque année, BMW a ensuite profité de la pelouse devant l'entrée du Grand Hôtel pour exposer quelques-uns des derniers produits de la division M, rigoureusement positionnés de manière symétrique et par couleur.

Parmi eux, une nouvelle M2 bleu clair, une toute nouvelle M3 CS verte avec des bandes noires et des détails rouges, une M3 Touring jaune ocre, une i7 M60 bicolore et, enfin, la très attendue XM Label Red, le nouveau super SUV hybride rechargeable de la firme munichoise et la M la plus puissante de tous les temps (à ce jour).

Toute la nouvelle gamme M de BMW

L'iX5 à hydrogène

Le deuxième jour, dans le jardin de la Villa Erba, est apparue la BMW iX5 Hydrogen, l'une des dernières versions produites et presque prête pour son lancement officiel sur le marché dans quelques mois.

En effet, il y a quelques semaines, les techniciens de BMW effectuent actuellement en Suède les derniers essais sur route de ce projet né il y a plusieurs années et qui a nécessité des études approfondies et une phase intense de stress-test.

La BMW iX5 Hydrogène

Cabriolet zéro émission

Aux côtés de la X5 alimentée par le carburant du futur se trouvaient la nouvelle MINI Cooper SE Cabriolet, que nous avons eu la chance de tester il y a quelques jours, et le nouveau scooter CE.04.

La MINI Cooper SE Cabriolet et le scooter électrique CE.04

Freins à air comprimé, hier et aujourd'hui

Enfin, comment ne pas mentionner les deux voitures les plus photographiées lors de la journée portes ouvertes de la Villa Erba : la Z3 M Coupé de 1998 et le tout nouveau BMW Touring Concept Coupé, placés côte à côte pour montrer que le constructeur allemand n'a pas oublié son glorieux passé, bien au contraire.

La BMW Z3 M Coupé à côté du nouveau Touring Concept Coupé.

Rolls-Royce Spectre

Pour conclure, l'édition 2023 du Concours d'Élégance de la Villa d'Este a également été la scène d'une autre nouveauté importante, et imposante : la toute nouvelle Rolls-Royce Spectre, la première voiture électrique très attendue de la marque britannique, qui a été exposée pendant toute la première journée sur la plateforme au centre du jardin.