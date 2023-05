La BMW Concept Touring Coupé a été dévoilé la semaine dernière et le directeur du design de BMW Group, Adrian van Hooydonk, a déjà eu "au moins deux ou trois personnes" qui ont exprimé leur intérêt pour sa création la plus récente lors de la Villa d'Este Concorso d'Eleganza. Le designer s’est exprimé lors d'une table ronde avec les médias ce week-end, pour savoir si oui ou non, des chanceux pourront s’offrir le modèle dans leur garage.

"[Le Concept Touring Coupé] est unique pour le moment", a expliqué van Hooydonk. "Il n'y a pas de plans concrets pour le mettre en production. Mais, nous avons convenu avant de partir pour le lac de Côme que, s'il y a suffisamment d'intérêt, nous y jetterons un coup d'œil. Cela pourrait être une version à très faible volume, comme 50 voitures environ."

Van Hooydonk a fait des commentaires très prudents, bien qu'il soit clair, d'après la conversation de Motor1.com avec lui, qu'il a beaucoup réfléchi à la production du Concept Touring Coupé. Pour commencer, ce ne serait pas la première fois que BMW fait passer un projet de la Villa d'Este du concept à la production.

Pas une première pour BMW

"Vous savez, il y a quelques années, nous avons dévoilé l'Hommage à la 3.0 CSL (voir ci-dessous). Beaucoup de gens m'ont dit sur-le-champ : 'Construisez-la, j'en veux une'.", a déclaré van Hooydonk. "Et je pense qu'ils auraient déposé leur argent tout de suite. Cela nous a pris un peu plus de temps. C'était en 2015, et maintenant nous avons livré les voitures cette année. Peut-être que nous pouvons le faire un peu plus vite [avec le Concept Touring Coupé]."

BMW s'est associé à Superstile à Turin pour construire son dernier concept, basé sur la Z4 actuelle, le patron du design affirmant qu'il s'est présenté avec un croquis en novembre dernier.

"En deux jours, ils ont dit 'D'accord, je pense que nous pouvons le faire'. Ensuite, j'ai dû demander la permission", a déclaré van Hooydonk en riant. Des partenariats comme celui avec Superstile feront partie intégrante de tous les plans de production du Concept Touring Coupé, selon van Hooydonk.

"Généralement, lorsque vous faites un faible volume, et nous l'avons fait avec la 3.0 CSL Hommage, vous devez être intelligent sur la façon dont vous le faites. Vous ne pouvez pas le faire passer par l'usine. C'est impossible, ils ne peuvent pas gérer ce faible volume", a déclaré van Hooydonk. "Donc, vous devez le faire en dehors de vos structures de production, et vous devez avoir plusieurs entreprises qui vous aident avec différentes pièces, puis l'assemblage final et le contrôle qualité que vous faites en interne. C'est ainsi que nous avons procédé avec la 3.0 CSL.

Il semble qu'il faudra un certain temps avant de peut-être voir le Concept Touring Coupé sur les routes, et dans un nombre d’exemplaires très limité. Pourtant, van Hooydonk semblait optimiste et confiant quant aux chances de production de la voiture : "Nous avons déjà fait ce cycle une fois. Nous savons comment faire maintenant."