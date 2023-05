Nissan a radicalement remanié la Z en 2023, offrant aux consommateurs une nouvelle option de voiture de sport. Cependant, elle est en concurrence avec des rivales puissantes comme la BMW M2 et la Toyota GR Supra. Une nouvelle vidéo oppose ces trois voitures dans une série de courses de dragster afin de déterminer laquelle est la superstar de la ligne droite.

La BMW M2 2023 est dotée d'un énorme moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres à double turbocompresseur. Il développe 453 chevaux, qui sont transmis aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte manuelle à six vitesses, une caractéristique que partage toutes les voitures de cette compétition. C'est aussi la plus lourde, avec un poids de 1 700 kg.

Galerie: Nissan Z (2022)

43 Photos

La Toyota GR Supra 2023 est la moins puissante du lot. Son moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé développe 382 ch. Cependant, son manque de puissance est compensé par son manque de poids, puisqu'elle pèse 1 516 kg, ce qui en fait le véhicule le plus léger.

La Nissan Z 2023 est équipée d'un moteur V6 biturbo de 3,0 litres. Ce moteur développe 400 ch et un poids de 1 590 kg, ce qui le place entre ses concurrents.

Bien que la BMW ait remporté la course en départ lancé, ce fut sa seule victoire. La Toyota a remporté les trois courses de drag, battant les deux autres et bouclant le 400 mètres en 12,4 secondes. La BMW a mis 12,6 secondes et la Nissan 12,9.

Nous sommes gâtés par les voitures de sport, et les M2, Supra et Z ne représentent qu'une infime partie de ce segment, qui a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années. Les voitures sont plus performantes que jamais, mettant plus de puissance entre les mains d'un public plus large, ce qui est une bonne chose pour les amateurs de voitures, qui disposent d'un large éventail de choix modernes.

Le trio n'est peut-être pas le plus abordable, mais il existe une pléthore d'options moins chères, comme la Mazda MX-5 Miata, la Hyundai Elantra N, la Honda Civic Si et la Chevrolet Camaro, qui devraient satisfaire tous les types de passionnés.