La gagnante du Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 est une voiture américaine : une spectaculaire Duesenberg SJ Speedster de 1935, la dernière des trente-six construites par le carrossier londonien Gurney Nutting.

Élue "Best of Show" par le jury d'experts réunis à la Villa d'Este cette année, cette Duesenberg SJ a appartenu au Maharaja Holkar d'Indore et fait partie depuis les années 1980 de la collection de William Lyon et de sa famille, véritable musée de plus d'une centaine de voitures précieuses en Californie.

La fascination de la Duesenberg

Avec son moteur huit cylindres en ligne de 6,9 litres à compresseur volumétrique, la Duesenberg SJ affiche une belle puissance de 320 ch et une vitesse de pointe de 220 km/h.

Duesenberg SJ Speedster (1935)

Sa valeur, qui ne peut être qu'estimée et supposée dans le cadre d'un échange entre grands collectionneurs, pourrait avoisiner les cinq millions d'euros.

La Coppa d'Oro Villa d'Este attribuée à une Ferrari

Le public présent à la Villa d'Este a élu la Ferrari 250 GT Spyder California 1961 appartenant à la Keybridge Collection de Hong Kong comme gagnante de la Coppa d'Oro Villa d'Este 2023.

Ferrari 250 GT Spyder California (1961)

Cette belle découverte de Ferrari, équipée entre autres d'un hard top extrêmement précieux pour l'époque, est l'une des cinquante-cinq SWB de deuxième série produites à Maranello et a été vendue neuve à l'écrivaine française Françoise Sagan. Sa valeur pourrait se situer entre 15 et 20 millions d'euros.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023 : les gagnantes

Trophée BMW Group - "Best of Show par le jury"

Duesenberg SJ Speedster (1935)



Duesenberg SJ, Speedster, Gurney Nutting, 1935 William Lyon, États-Unis

Coppa d'Oro Villa d'Este - "Best of Show by Public Vote"

Ferrari 250 GT Spyder California (1961)



Ferrari, 250 GT Spyder California, Spyder, Pininfarina/Scaglietti, 1961 Keybridge Collection, Hong Kong.

Prix du design du Concorso d'Eleganza pour les prototypes par vote du public

Pagani Huayra Codalunga

Pagani Huayra Codalunga, Coupé Longtail, 2022.

CLASSE A : le luxe à grande vitesse d'avant-guerre

Gagnant de la classe

Chrysler Custom Imperial CL, berline décapotable

Chrysler Custom Imperial CL, berline décapotable, LeBaron Carossiers Inc, 1933, Jack Boy Smith Jr, États-Unis.

Mention d'honneur

Lagonda V12 Rapide, Coupé-cabriolet

Lagonda V12 Rapide, Drophead Coupé, James Young, 1938, Adrian Burr, Grande-Bretagne.

CLASSE B - Grande Vitesse : Weekend Racers d'avant-guerre

Vainqueur de la classe

Delahaye 145 Coupé Chapron

Delahaye 145 Coupé Chapron, Coupé, Henri Chapron, 1938, Peter Merle Mullin, États-Unis.

Mention d'honneur

BMW 328, Roadster

BMW 328, Roadster, BMW, 1937, The May Collection, Allemagne.

CLASSE C : L'Inde, les plaisirs automobiles éblouissants des puissants Maharajas

Gagnant de la classe

Duesenberg SJ, Speedster

Duesenberg SJ, Speedster, Gurney Nutting, 1935, William Lyon, États-Unis.

Mention d'honneur

Prototype Rolls-Royce Sports Phantom

Rolls-Royce Sports Phantom Prototype, Experimental, Jarvis of Wimbledon, 1928, Alexander Schaufler, Autriche.

CLASSE D - Porsche à 75 ans : plongée dans le catalogue de la légende de Stuttgart, à la fois iconique et excentrique

Gagnant de la classe

Porsche 901 Prototype "Quickblau" (en anglais)

Porsche 901 Prototyp "Quickblau", Coupé, Karmann, 1963, Alois Ruf, Allemagne.

Mention d'honneur

Porsche 356 Pre-A, Cabriolet

Porsche 356 Pre-A, Cabriolet, Reutter, 1954, Al Barbour, États-Unis.

CLASSE E - Granturismo : l'expérimentation de la GT européenne d'après-guerre

Vainqueur de la classe

Ferrari 330 GTC Speciale

Ferrari 330 GTC Speciale, Coupé, Pininfarina, 1967, William E. Heinecke, Thaïlande.

Mention d'honneur

Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Riva "La Serenissima".

Alfa Romeo 6C 2500 SS Berlinetta Riva "La Serenissima", Berlinetta, Carrozzeria Riva, 1950, Stephen Bruno, États-Unis.

CLASSE F - Ce look "made in Italy" : des styles qui ont conquis de nouveaux mondes.

Vainqueur de la classe

Maserati A6G/54, Berlinetta, Zagato

Maserati A6G/54, Berlinetta, Zagato, 1956, Jonathan Wendy Segal, États-Unis.

Mention d'honneur

Ferrari 212 Export, Berlinetta, Vignale

Ferrari 212 Export, Berlinetta, Vignale, 1951, Brian Ross, États-Unis.

CLASSE G - Un siècle de 24 Heures du Mans : les héros de la plus célèbre course du monde

Vainqueur de la classe

Ferrari 250 GTO

Ferrari 250 GTO, Berlinetta, Scaglietti, 1962, David MacNeil, États-Unis.

Mention d'honneur

Ferrari 250 Testa Rossa

Ferrari 250 Testa Rossa, Spider, Fantuzzi, 1959, Peter Goodwin, États-Unis.

CLASSE H - Voici le soleil : le "Topless" autrement !

Vainqueur de la classe

Ferrari 250 GT Spyder California

Ferrari 250 GT Spyder California, Spyder, Pininfarina/Scaglietti, 1961, Keybridge Collection, Hong Kong.

Mention d'honneur

Citroën SM Espace Heuliez

Citroën SM Espace Heuliez, Targa Coupé, Henri Heuliez, 1971, Thierry Dehaeck, Belgique.

Trophée BMW Group Ragazzi : Vote des jeunes

Ferrari 288 GTO

Gagnante : Ferrari 288 GTO, Berlinetta, Scaglietti, 1985, Horst Koester, Allemagne.

Trophée des présidents :

Par le Président du Concorso d'Eleganza Villa d'Este, du Président du Concours d'Elégance de Pebble Beach et du Président du Concours d'Elégance d'Amelia Island

Ford GT40

Gagnante : Ford GT40, Coupé, J.W. Automotive Engineering, 1968, Rob Walton, États-Unis

BMW Group Classic Trophy - Pour la restauration la plus sensible selon le jury

Rolls-Royce, Silver Wraith Drophead Coupe

Gagnant : Rolls-Royce, Silver Wraith Drophead Coupe, James Young, 1949, Yohan Poonawalla, Inde

Trophée Rolls-Royce - Pour la Rolls-Royce la plus élégante selon le jury

Prototype Rolls-Royce Sports Phantom

Gagnant : Rolls-Royce, Sports Phantom Prototype, Experimental, Jarvis of Wimbledon, 1928, Alexander Schaufler, Autriche.

Trophée Vranken-Pommery - Pour la meilleure voiture emblématique selon le jury

Porsche 901 Prototyp 'Quickblau'

Gagnant : Porsche 901 Prototyp "Quickblau", Coupé, Karmann, 1963, Alois Ruf, Allemagne.

Trophée ASI - Pour la voiture d'après-guerre la mieux conservée

Aston Martin DB2 Coupé

Gagnant : Aston Martin, DB2 Coupé, Berline, Aston Martin Coachworks, 1950, Stephan Hofmann, Allemagne

Auto Trophy Design - Pour le design le plus excitant selon le jury

Ford GT40

Gagnante : Ford, GT40, Coupé, J.W. Automotive Engineering, 1968, Rob Walton, États-Unis

Trofeo il Canto del Motore - Pour le meilleur son de moteur selon le jury

Porsche 917 K

Gagnant : Porsche, 917 K, Coupé, Porsche, 1970, Christophe Count d'Ansembourg, Belgique