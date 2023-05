BMW a présenté en avant-première son dernier court-métrage lors du Festival de Cannes. The Calm place la BMW i7 M70 au centre de l'action, les rôles principaux étant attribués à Pom Klementieff et Uma Thurman.

Et pour votre plus grand plaisir, le court-métrage de sept minutes est à visionner au sommet de cet article.

Pour cette nouvelle œuvre cinématographique, BMW a fait appel à de grands noms de l'industrie. Joseph Kosinski en est le producteur exécutif et Sam Hargrave le réalisateur. La bande sonore a été écrite par le compositeur Hans Zimmer, récompensé aux Oscars.

Nous ne spoilerons pas The Calm mais voici ce qu'il faut savoir sur l'intrigue. Pom Klementieff et Uma Thurman jouent des agentes secrètes qui doivent se rencontrer au Martinez, à Cannes.

Le duo doit combattre de mystérieux ennemis et Klementieff échappe de justesse à une attaque depuis le siège arrière d'une BMW i7 M70 xDrive. Thurman connaît une péripétie similaire dans sa chambre d'hôtel et les deux se rencontrent pour reconstituer l'histoire de leur mission secrète.

Stefan Ponikva, vice-président chargé de la communication et de l'expérience de la marque BMW, a commenté :

"Nous sommes ravis que tous les fans de cinéma puissent découvrir The Calm. Lorsque nous avons lancé ce projet, nous savions que nous travaillions dans des normes élevées, et nous sommes fiers de poursuivre cette tradition avec ce nouveau scénario captivant. C'est un retour qui nous procurera à tous beaucoup de plaisir, j'en suis convaincu !"

Si vous possédez une i7, sachez que The Calm a été dévoilé au public via le BMW Theatre Screen, un écran panoramique de 31 pouces qui loge dans le plafond de la berline de luxe. Dans le détail, il s'agit d'un écran doté d'une résolution 8K, d'Amazon Prime Video et d'un système audio Bowers & Wilkins avec 36 haut-parleurs et un effet 4D.