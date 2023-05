BMW a dévoilé la bande-annonce de son court-métrage, intitulé The Calm et présenté en avant-première le 17 mai au Festival de Cannes. Les spectateurs pourront voir Pom Klementieff et Uma Thurman dans les rôles principaux.

La bande-annonce les montre en train de faire bon usage d'une BMW i7 M70 pour échapper à des motards, le tout sur une bande-son bien ficelée signée par nul autre que Hans Zimmer, l'homme derrière la musique d'Inception, Interstellar ou encore Dune.

Le nouveau court-métrage de BMW a été réalisé par Sam Hargrave, qui s'est également occupé d'Extraction, film de Netflix, avec Chris Hemsworth. Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun Maverick, est crédité en tant que producteur exécutif. On peut donc dire que BMW s'est entouré des meilleurs pour ce projet.

En outre, la marque allemande souhaite utiliser l'écran panoramique arrière de 31,3 pouces de la i7 comme support pour la première mondiale du court-métrage. Jens Thiemer, vice-président de la division Customer & Brand de BMW, a déclaré :

"BMW Films fait partie intégrante de la riche histoire de BMW dans le monde du cinéma. Avec la présentation de The Calm au 76e Festival de Cannes, nous retrouvons une part importante de notre héritage. La nature créative et innovante de ce court-métrage illustre l'approche avant-gardiste que cette série a adoptée depuis le début. Le fait de ramener la franchise en 2023 avec deux personnages féminins puissants est particulièrement poignant. Et le fait que nos véhicules entièrement électriques soient au cœur de la toute première séquence de poursuite automobile entièrement silencieuse au monde confère à The Calm une pertinence supplémentaire."

L'aventure des courts métrages BMW a commencé au début des années 2000, avec la série The Hire. Elle mettait en scène des noms bien connus comme John Frankenheimer, Guy Ritchie, Ang Lee et Alejandro González Iñárritu. Le plus connu de tous est sans doute celui ayant mis en scène Clive Owen et Madonna, qui était à l'époque l'épouse de Guy Ritchie.

Reste à voir si le dernier opus du constructeur allemand sera à la hauteur des attentes suscitées par The Hire.