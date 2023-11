La BMW M3 Touring bénéficie déjà d'un rafraîchissement stylistique. Une nouvelle série de photos espions montre la familiale avec un camouflage sur la face avant, alors que le constructeur met à jour la gamme M3 pour son changement de milieu de cycle.

Pas de changements significatifs

La BMW M3 continue de porter un camouflage sur le pare-chocs avant et une partie du capot, mais nous ne trouvons pas de changements stylistiques cachés en dessous. Le visage de la M3 Touring reste inchangé pour l'instant, même si BMW va mettre à jour le graphisme des phares de la voiture. L'arrière ne présente pas non plus de modifications majeures, que BMW n'a même pas cherché à dissimuler.

Les nouvelles photos d'espionnage ne montrent pas l'habitacle de la voiture, mais nous ne pensons pas que BMW y apportera des modifications significatives. Le haut du tableau de bord et le haut de l'écran incurvé du modèle sont visibles de l'extérieur et semblent inchangés. BMW pourrait modifier le logiciel, bien qu'il semble prématuré pour la marque d'ajouter son système d'infodivertissement iDrive 9 à la voiture. Des modifications mineures pourraient être apportées aux garnitures et aux matériaux de l'habitacle.

Des changements de motorisation ?

La BMW M3 est équipée du moteur à six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres du constructeur allemand. Il développe généralement 473 chevaux et 550 Nm de couple dans la M3, mais BMW ne propose le break qu'en version Compétition. Ce moteur développe alors 503 chevaux et 649 Nm de couple. La voiture est équipée de série de la transmission intégrale et de la boîte M Steptronic à huit rapports de BMW.

Nous ne nous attendons pas à ce que le constructeur apporte des changements significatifs à la configuration du groupe motopropulseur. La M3 à toit long peut atteindre 100 km/h en 3,6 secondes, avec une vitesse de pointe de 250 km/h. Toutefois, le groupe M Driver's Package (en option) permet de porter cette vitesse à 280 km/h.

La BMW M3 de génération actuelle a été lancée en 2020 pour l'année modèle 2021. La M3 Touring n'est arrivée qu'en juin 2022, donc aucune des deux voitures n'est vieille. Cela n'empêche pas BMW de lancer un rafraîchissement en milieu de cycle que le constructeur appelle Life Cycle Impulse.

On ne sait pas encore quand BMW dévoilera les M3 Touring et berline mises à jour, mais nous espérons que ce sera au début de l'année 2024, car la M3 ne recevra pas de changements substantiels.