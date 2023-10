Tout d'abord, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le bruit du vent, qui, nous l'admettons, est plutôt très dérangeant. Seulement, nous ne pouvions pas laisser passer l'occasion de partager une vidéo espion du successeur de la Lamborghini Huracán lors d'essais quelque part en Espagne.

Sur de jolies routes sinueuses, la "baby Lambo" est étrangement silencieuse dans la première partie de la vidéo. C'est parce que la nouvelle supercar sera une hybride rechargeable comme sa grande sœur, la Revuelto.

Un petit avant goût du mode ICE

La partie la plus excitante de la vidéo se situe à 1'14, lorsque le conducteur relance le moteur à combustion interne. Comme on pouvait s'y attendre, ce moteur n'a malheureusement rien à voir avec le V10 atmosphérique utilisé dans la Huracán et l'Audi R8. Il s'agit plutôt d'un moteur de taille réduite, peut-être un V8 biturbo, selon des rapports récents. La rumeur veut que les turbocompresseurs ne démarrent pas avant 7 000 tr/min, donc pendant la majeure partie de l'expérience de conduite, il se comportera comme un moteur atmosphérique. La ligne rouge est censée être à 10 000 tr/min.

Signe d'une réglementation plus stricte en matière d'émissions, le prototype semble s'appuyer davantage sur le ou les moteurs électriques que sur le bon vieux moteur à combustion interne. Si elle ressemble à la Revuelto, la remplaçante de la Huracán sera techniquement une traction avant en marche arrière puisque dans la supercar phare, les deux moteurs électriques sont utilisés pour faire reculer la voiture. La Ferrari SF90 Stradale dispose également d'un mode électrique à traction avant.

Très peu de détails dévoilés par la marque au taureau

Lamborghini est restée très discrète sur sa nouvelle supercar "d'entrée de gamme", mais lors de la présentation de la Revuelto, elle a indiqué que la nouvelle boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports serait également installée dans le successeur de la Huracán. Même s'il semble que la voiture perdra au moins deux cylindres, l'ajout d'une paire de turbos et d'un système de suralimentation hybride se traduira certainement par une augmentation de la puissance combinée. À titre de référence, les dérivés du modèle sortant tels que les Performante, Evo, STO et Tecnica développent 631 ch.

N'oublions pas que l'Urus sera lui aussi exclusivement équipé d'un PHEV et la logique veut qu'il soit doté d'un groupe motopropulseur similaire, à l'exception évidente de l'emplacement du moteur à combustion interne à l'avant plutôt qu'au centre. La Huracán et le SUV sont déjà épuisés pour le reste de la production et seront remplacés à différents moments en 2024.