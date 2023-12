De nombreux constructeurs automobiles s'empressent d'annoncer une date butoir pour le moteur à combustion, mais BMW n'est pas aussi pressé. La marque premium bavaroise estime que la fin du moteur à combustion interne ne doit pas être précipitée et que les gens doivent avoir la liberté de choisir parmi une variété de groupes motopropulseurs. Lors d'une présentation à la Rhine-Main Business Initiative à Francfort, le PDG Oliver Zipse a défendu la décision de l'entreprise de s'en tenir aux moteurs de la "vieille école".

Le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) rapporte que le patron de BMW a déclaré en substance que la marque ne voulait pas "faire une croix sur le moteur à combustion". Le dirigeant de 59 ans, né en Allemagne de l'Ouest, a expliqué que le refus de fixer une date d'expiration pour le moteur à combustion interne ne reflétait pas le manque d'initiative de la marque : "L'ouverture à la technologie n'est pas un retard dans les décisions".

Il a ajouté qu'il ne fallait pas "dénigrer des produits qui sont encore disponibles" et a abordé le sujet des carburants synthétiques. Comme il y a plus d'un milliard de voitures dans le monde, Zipse estime que l'importance du parc existant est sous-estimée. Selon le cabinet d'études de l'industrie automobile Hedges & Company, il y a environ 1,4 milliard de voitures dispersées dans le monde.

Quel avenir pour les E-carburants ?

Il n'est pas possible de remplacer chaque moteur à combustion interne existant par un véhicule électrique dans un délai très court, et la fabrication d'une nouvelle voiture électrique n'est pas non plus respectueuse de l'environnement. Par conséquent, le PDG estime que les "e-carburants sont également importants" pour permettre aux voitures existantes de continuer à rouler sans nuire davantage à l'environnement. Toyota, partenaire de BMW dans le développement de la technologie de l'hydrogène, pense pouvoir sauver le moteur à combustion interne en le faisant fonctionner à l'hydrogène.

Les dirigeants de BMW ont fait valoir que si les ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion sont interdites, de nombreuses personnes conserveront plus longtemps leurs véhicules à moteur à combustion interne. Pourquoi ? Parce que les véhicules électriques restent plus chers que leurs homologues à essence ou diesel, et qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ne peuvent pas payer le prix fort. En outre, plusieurs responsables de l'entreprise ont déjà déclaré que l'infrastructure de recharge n'était pas prête à supporter un afflux de VE dans toutes les régions du monde.

Cela ne veut pas dire que BMW privilégie les moteurs à combustion au détriment des VE. Pour cette année, l'entreprise s'est fixé comme objectif que les véhicules à zéro émission représentent 15 % du total des livraisons. D'ici à la fin de la décennie, la marque munichoise prévoit qu'une voiture sur deux qu'elle vendra ne sera pas équipée d'un moteur à combustion interne.

Les principaux rivaux de BMW se sont fixé des objectifs plus ambitieux. Mercedes pense pouvoir passer au tout électrique dès 2030 "si les conditions du marché le permettent". À partir de 2026, Audi ne lancera que des véhicules électriques et mettra fin à la production de voitures à moteur à combustion interne en 2032. Jaguar passera à l'électrique bien plus tôt, à partir de 2025. Volvo abandonnera les moteurs à combustion en 2030, tandis que MINI et Rolls-Royce, du groupe BMW, feront de même.

Bien que le "downsizing" batte son plein, BMW possède encore de nombreux modèles équipés de moteurs à six cylindres en ligne et à huit cylindres en V. La marque fait également partie des derniers constructeurs de voitures de luxe à avoir abandonné les moteurs à combustion. Elle fait également partie des dernières marques de luxe à proposer une boîte de vitesses manuelle en dotant les M2, M3, M4 et la future Z4 M40i d'une pédale d'embrayage avec levier de vitesses. La division M s'est engagée à conserver les deux moteurs de grosse cylindrée au moins jusqu'en 2030. Toutefois, l'énorme V12 a disparu l'année dernière, lorsque la M760i a été abandonnée.