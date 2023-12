BMW travaille actuellement à la mise au point d'une plateforme dédiée aux voitures électriques. Elle est baptisée "Neue Klasse" (en français "nouvelle classe"), en référence à une gamme de berlines et de coupés vendus de 1962 à 1972.

Ces voitures ont permis d'améliorer considérablement la situation financière de la marque, qui était au bord du gouffre à la fin des années 1950 en raison de la baisse de ses ventes. La décision de faire revivre la Neue Klasse a été prise pour souligner l'importance de l'architecture des véhicules électriques. Cela commence avec ce tout nouveau modèle.

Repéré par temps enneigé dans la campagne allemande, près de Munich, le SUV purement électrique n'a pratiquement rien à voir avec l'iX3. Bien que nous ayons l'impression qu'il possède tous (sinon la plupart) des panneaux de carrosserie de série, il ne s'agit certainement pas des phares et des feux arrière définitifs. Cependant, la logique veut que ces éléments de base aient la même forme et la même taille, car tout changement aurait un impact sur les dimensions des panneaux de carrosserie environnants.

BMW iX3 (2025)

12 Photos

Malgré le camouflage, il est facile de remarquer les poignées de porte affleurantes que l'on ne trouve pas sur l'actuelle iX3. Nous espérions voir des porte-à-faux nettement plus courts compte tenu de la plateforme EV sur mesure, mais cela ne semble pas nécessairement être le cas. Les grandes jantes bicolores avec des étriers de frein bleus suggèrent que BMW a testé un prototype équipé du pack M Sport ou d'une version M Performance. En regardant autour du véhicule, c'est le bouclier avant qui se distingue le plus.

Le design avant du SUV semble s'inspirer du Vision Neue Klasse. Bien que ce concept soit une berline, le premier modèle de série à bénéficier de cette base sera un SUV. Une berline à quatre portes faisant office de Série 3 électrique (différente de la berline i3 vendue en Chine) suivra peu après. Il semblerait que BMW fusionne la calandre avec les phares, comme nous l'avons vu sur le concept en septembre au salon de Munich. Vous pouvez être sûr que l'iX3 n'aura pas une calandre démesurée comme celle que nous avons vue sur le X7 et le XM.

De nouvelles batteries plus efficientes

Le modèle inaugural de la Neue Klasse sera également le premier modèle de BMW à utiliser des batteries de sixième génération avec des cellules rondes. La marque premium allemande s'est engagée à augmenter l'autonomie et la vitesse de chargement de 30% par rapport aux batteries prismatiques de la cinquième génération. Les cellules cylindriques vont augmenter la densité énergétique de plus de 20% et auront un diamètre standard de 46 millimètres. La hauteur dépendra de l'application : 95 mm pour les voitures et 120 mm pour les SUV tels que l'iX3.

BMW Vision Neue Klasse concept BMW Vision Neue Klasse concept

Nos photographes n'ont pas pu jeter un coup d'œil à l'intérieur, mais le Vision Neue Klasse présente un habitacle minimaliste qui fait l'impasse sur la plupart des commandes conventionnelles. Il n'y a même pas d'écran pour le conducteur, mais un énorme affichage tête haute aussi large que le tableau de bord. Il y avait également un grand écran tactile semblable à une tablette qui servait de système d'infodivertissement pour ce qui deviendra la dixième génération de l'iDrive.

Sous le nom de code "NA5", selon des initiés de BMW, le SUV électrique ne sera pas produit en Chine, comme c'est le cas pour l'actuel iX3. Il sera construit dans une nouvelle usine à Debrecen, en Hongrie, et sera commercialisé au second semestre 2025 en Europe. Une disponibilité plus large n'interviendra pas avant le printemps 2026. Les premières versions seraient les 40, 40 xDrive, 50 xDrive, M60 xDrive, avec une variante M complète ("ZA5") qui arriverait plus tard dans le cycle de vie.