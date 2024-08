BMW dévoile une M2 fortement camouflée. Est-ce une remplaçante ? Le modèle actuel n’est pourtant pas si vieux. La vraie réside dans le propre programme de sport automobile de la marque.

BMW M235i Racing, BMW M240i Racing, BMW M2 CS Racing : chez BMW M Motorsport, les véhicules de course d'entrée de gamme abordables et de haute qualité ont une tradition. Ce sont des tremplins parfaits vers les classes supérieures GT4 et GT3.

Galerie: Nouveau modèle de course d'entrée de gamme - BMW M Motorsport (2026)

BMW

Les ingénieurs de BMW M Motorsport travaillent actuellement au développement d'un nouveau véhicule qui viendra compléter la gamme de véhicules de sport clients en tant que modèle d'entrée de gamme dans le sport automobile. De plus amples détails sur ce véhicule seront annoncés ultérieurement.

La CS arrive ?

Vous gardez ainsi un profil assez discret en accord avec le camouflage de la voiture. La M2-G87 actuelle a récemment reçu 480 ch sous le capot. Reste à savoir quelle sera la puissance du futur dérivé de sport. La barre des 500 ch va-t-elle baisser ?

BMW

Après tout, on attend toujours une nouvelle M2 CS, dont un prototype a déjà été repéré. Il est supposé avoir 525 ch et pourrait constituer la base de la gamme de sport automobile de BMW.

Pour le mot de la fin, voici ce que Björn Lellmann, responsable des courses clients chez BMW M Motorsport, a déclaré à ce sujet :

"La proximité avec nos clients est l'une des choses que nous voulons poursuivre chez BMW M Motorsport. Selon nous, cela inclut également de proposer un véhicule de course populaire destiné aux habitués et aux nouveaux acheteurs, qui peuvent se le permettre financièrement, pour leur offrir la technologie BMW M Motorsport au plus haut niveau."